MAC recebe a exposição 'Cinco convites a um levante' a partir deste sábado (02)

O Museu de Arte Contemporânea de Niterói recebe a partir do dia 02 de março (sábado), a exposição “Cinco convites a um levante”, de Alex Frechette. A mostra representa um apelo à mobilização através de cinco pinturas que registram protestos recentes ocorridos no Brasil, Chile e Argentina, experienciados pelo artista.

Cada uma das cinco obras, apresentando dimensões de 5 metros por 1,60, caracterizadas por traços expressionistas, retratam manifestações populares: a falta de energia elétrica em Niterói, após períodos de chuva; o protesto na Cinelândia contra a tentativa de golpe de Estado ocorrida em 8 de janeiro de 2023, em Brasília; uma demonstração de solidariedade à Palestina em Santiago do Chile, país reconhecido por abrigar a maior comunidade palestina fora do Oriente Médio; os apelos por justiça no centro do Rio de Janeiro após o assassinato de uma artista circense e cicloativista venezuelana; as agitações sociais na Argentina após as recentes mudanças econômicas e políticas.

Cinco convites a um levante não se limita apenas a documentar artisticamente esses eventos ativistas recentes; também instiga os espectadores a uma reflexão crítica sobre os discursos políticos e sociais que emergem dessas manifestações, além de explorar as relações entre arte e ativismo.

Entre mísseis, feminicídios, arbitrariedades, tentativas de golpe e cortes de energia elétrica, a exposição incita os espectadores a encararem o presente como um movimento em direção à coletividade, em busca de justiça e também de uma poética que inspirem a ação de um levante - um levante que vise a radical transformação do mundo.

Alex Frechette, artista visual e doutorando em Artes pela Uerj, vive e trabalha em Niterói-RJ. Seu trabalho engloba desenhos, pinturas, objetos e vídeos, explorando elementos do cotidiano social brasileiro e seus desdobramentos, pulsões e tensões numa busca por discussões sobre história, memória, ativismos e processos poéticos contra-hegemônicos.

Serviço

Exposição - Cinco Convites a Um Levante, de Alex Frechette

Visitação: 02/03 a 12/05/24

Horário: terça a domingo, das 10h às 18h (entrada permitida até 17h30)

Classificação indicativa: livre

Ingresso: R$16 reais inteira / R$8 reais meia

Gratuidades: Crianças menores de 7 anos; Estudantes da rede pública (fundamental e médio); Moradores e naturais de Niterói; Servidoras/es públicos municipais de Niterói; Pessoas com deficiência; Visitante que chegar ao museu de bicicleta. Às quartas-feiras, a visitação é gratuita para todo mundo!

Meia-entrada: Pessoas com mais de 60 anos; Estudantes de escolas particulares e universidades; ID Jovem: Pessoas de baixa renda com idade entre 15 e 29 anos que estejam inscritas no CadÚnico; Professoras/es.

Local da venda de ingresso: diretamente na bilheteria do museu (somente pagamento em dinheiro) ou online pelo site Sympla (pagamento via cartão de crédito, PIX ou boleto - este disponível apenas para compras com pelo menos 7 dias de antecedência).

Local: Varanda MAC Niterói

Endereço: Mirante da Boa Viagem, s/nº - Boa Viagem - Niterói – RJ

Lembrando que não é permitido circular dentro do museu com bolsas e mochilas de porte médio ou malas, mas há no local guarda-volumes gratuitos para itens de porte médio, sujeito à lotação.