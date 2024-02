São Gonçalo inicia obras de revitalização na Praça do Colubandê e entorno

Os moradores do Colubandê passarão a acompanhar uma transformação na principal praça do bairro. A Prefeitura de São Gonçalo iniciou, nesta quarta-feira (28), as obras de intervenção no local e em ruas do entorno. O objetivo do projeto, além da revitalização da área de lazer, é melhorar o fluxo de veículos no bairro.

Nesse primeiro momento, a Secretaria Municipal de Transportes está realizando a demolição das estruturas da praça, como grades, e o Departamento de Parques e Jardins da Secretaria de Conservação remove as palmeiras, que serão levadas para a Área de Proteção Ambiental (APA) de Maria Paula. As árvores serão replantadas na própria praça, ao término das obras, como aconteceu na Praça Chico Mendes.

Leia também:

Preso homem que matou torcedor do Vasco em São Gonçalo

Tiktoker de São Gonçalo com mais de 1 milhão de seguidores faz sucesso nas redes

O projeto da obra, feito pelas Secretarias de Transportes e Gestão Integrada e Projetos Especiais, prevê a criação de um playground, academia para o idoso, paraciclos, o primeiro ParCão (focado nos pets) do município, área para foodtruck, arquibancada, mobiliários e outros.

A Praça do Colubandê seguirá os moldes do projeto Praça Renovada. O prazo para a conclusão das intervenções é de 180 dias. O projeto surgiu a partir do Plano Estratégico Novos Rumos.

O prefeito Capitão Nelson esteve acompanhando o início das obras. “O objetivo desse projeto é trazer um ambiente mais seguro, com mais conforto e qualidade para os gonçalenses que passam por aqui. Temos muitos comerciantes no bairro, a Ceasa, um importante hospital estadual e outros pontos importantes, então, vamos melhorar a mobilidade no bairro”, afirmou.

A expectativa dos gonçalenses é grande para a obra. Eliane Ormond, de 77 anos, mora no bairro há 11 anos e acredita que o projeto vai ser o melhor para o local. “Vai melhorar e muito. Tudo o que for para melhorar é ótimo! Nunca vi nenhuma obra desse tipo aqui e vai tornar a praça um local adequado para ser frequentado”, afirmou a professora da rede privada e auxiliar de enfermagem.

Norma Lopes, de 77 anos, mora no bairro há 17 anos e conta que a praça vai ser ótima para as crianças. “Eu já estive aqui com minha neta, há alguns anos, e já era complicado. Nos últimos tempos, estamos sem áreas de lazer do tipo aqui no município, tendo que ir de ônibus para outras praças. Que bom que teremos um novo espaço aqui. Eu soube do projeto agora e estou animada”, afirmou a aposentada.

As pessoas em situação de rua que ocupavam a praça foram informadas sobre o projeto através de uma ação conjunta entre as Secretarias de Assistência Social e de Políticas sobre Álcool e Drogas na última semana. Na ocasião, foram informadas sobre o Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua (Centro Pop).

No local, é possível que esse público consiga tomar banho e tenha atendimento de psicólogas e assistentes sociais. De lá, elas são encaminhadas para o Centro de Acolhimento Social Gonçalense (CASG) ou outros abrigos ligados à Prefeitura. As pessoas atendidas podem até realizar cursos profissionalizantes para que consigam se reinserir no mercado de trabalho.