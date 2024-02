Faustão passa por transplante de rim e está em observação em hospital de SP

Fausto Silva passou por um transplante de rim na manhã da última segunda-feira (26), conforme boletim médico divulgado pelo Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, na tarde desta terça-feira (27). De acordo com a nota, a cirurgia aconteceu sem intercorrências.

"O paciente Fausto Silva deu entrada no Hospital Israelita Albert Einstein no dia 25 de fevereiro para preparação para um transplante de rim, em função do agravamento de uma doença renal crônica, após o Einstein ter sido acionado pela Central de Transplantes do Estado de São Paulo e realizado a avaliação sobre a compatibilidade do órgão doado. A cirurgia aconteceu, sem intercorrências, na manhã de ontem (26). O paciente seguirá em observação para acompanhamento da adaptação do órgão e controle clínico", disse o texto.

Novo transplante



Em agosto de 2023, Faustão passou por um transplante de coração no mesmo hospital. A doação do órgão foi feita pelo jogador de futebol de várzea, Fábio Cordeiro da Silva, que morreu vítima de um Acidente Vascular Cerebral (AVC).

Na época, alguns dias após a cirurgia, Faustão gravou um vídeo no hospital para agradecer a todos que torceram por sua recuperação e, principalmente, à família do doador do seu novo coração.

"Quero fazer um agradecimento especial ao José Pereira da Silva, pai do Fábio, que teve uma grandiosidade incrível, uma generosidade absurda e proporcionou que eu continuasse vivo. Eternamente grato ao José Pereira da Silva, homem simples. Eu fico emocionado, porque ele me deixou a chance de viver de novo. Agradecer ao Welisson, irmão do Fábio, e à Jaqueline, a viúva. A esses que tenho que agradecer. Essas pessoas das mais humildes que, na hora que eu precisei, me deram um coração novo", afirmou.

Estado de saúde de Faustão

Faustão vinha se recuperando da cirurgia em casa. Em dezembro do ano passado, Faustão apareceu em público, após o transplante, na companhia de amigos como Tom Cavalcante, Tiago Leifert e Boni.