Sobe para 9 número de mortos por dengue no Rio de Janeiro

Subiu para nove o número de vítimas fatais de dengue no estado do Rio de Janeiro em 2024. Confirmado nesta quarta-feira (28), o último óbito pela doença foi de um idoso, de 87 anos, e aconteceu em Resende, no Sul Fluminense. Os casos mais recentes também tinham acontecido em cidades da região, como Três Rios e Volta Redonda.

As outras mortes confirmadas aconteceram em Barra do Piraí, Cachoeiras de Macacu, Itatiaia, Mangaratiba e no Rio de Janeiro, onde dois morreram por dengue. Além desses casos, outros 63 óbitos estão sendo investigados no Estado, de acordo com dados do "Painel da Dengue do RJ". São Gonçalo e Niterói não tiveram morte pela doença confirmadas até o momento.

No geral, o estado do Rio já tem mais de 75 mil casos de dengue em 2024. Na semana passada, o Governo do estado decretou epidemia de dengue no estado do Rio. Projeções da Secretaria Estadual de Saúde (SES) apontam que o Rio pode estar viver o episódio mais crítico de epidemia da doença, caso os dados sigam a atual tendência de aumento.