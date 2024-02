Rio Ubatiba será o primeiro destino do Circuito Ecológico Caminhos de Maricá de 2024

A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Turismo, promove nesta sexta-feira (01/03) a primeira atividade de 2024 do Circuito Ecológico Caminhos de Maricá, com uma caminhada do ponto final do ônibus Maricá x Silvado até o Rio Ubatiba. As inscrições serão abertas a partir das 13h desta quarta-feira (28/02), por meio de formulário online que pode ser acessado no link.

O trajeto, que é considerado leve pelos organizadores, terá início às 8h e será voltado para todas as idades, com duração de aproximadamente duas horas (entre ida, parada e volta). O local de encontro será no ponto final do ônibus vermelhinho Maricá x Silvado (E04) e os participantes farão uma visita à Unidade de Conservação do Silvado, onde a equipe local irá apresentar as coleções e projetos do espaço.

Após a visita, os participantes caminharão até a Biquinha, onde terá uma parada para banho no rio e o plantio de mudas da mata atlântica. É recomendado que os participantes levem itens como repelente, água, lanche e protetor solar, além de vestir roupas leves e calçados apropriados.

Mais informações podem ser obtidas na Secretaria de Turismo de Maricá, localizada na Praça Conselheiro Macedo Soares, s/nº – Centro ou pelo telefone (21) 99744-6410.