Carreta com excesso de peso agarra e causa congestionamento na BR-101

No início da tarde desta segunda-feira (26), por volta das 13h50, uma carreta com carga especial acabou agarrando na pista direita em uma subida na BR-101, altura do Atacadão, KM 296, em Itaboraí.

A ocorrência prejudicou o fluxo de outros veículos que tentavam passar pelo local, causando congestionamento.

Em nota, a Arteris Fluminense, responsável pela via, informou que, por volta das 15h20, com auxílio operacional da concessionária, a carreta seguiu viagem e a pista foi liberada.

"Arteris Fluminense foi acionada às 13h53 para atender uma ocorrência envolvendo uma carreta com excesso lateral na via marginal da BR-101 na altura do km 296,3 sul, em frente ao Atacadão, em Itaboraí. Após recursos operacionais empregados pela concessionária, a carreta seguiu viagem e a via foi liberada às 15h20. Durante a operação, o trânsito da via marginal foi desviado para pista principal da rodovia", disse a nota.