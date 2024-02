Empresa recicla latas para transformar vidas em São Gonçalo

‘Reciclar latas para transformar vidas’. Com esse objetivo, a empresa Novelis, apontada como líder na produção de alumínio plano laminado e maior recicladora do metal no mundo, reafirmou sua parceria com o Movimento de Mulheres em São Gonçalo (MMSG), durante visita, realizada pela gestora da entidade, Marisa Chaves, a uma das unidades de coletas, em Marambaia, São Gonçalo.



Acompanhada de integrantes da sua equipe técnica, Marisa Chaves foi recebida pelo coordenador da unidade de coleta, Leonardo Silva, que reiterou a intenção da empresa em apoiar outros projetos sociais implementados pelo MMSG, que visam, entre outros, buscar a sustentabilidade das ações e replicar a tecnologia social já construída para o enfrentamento às violências doméstica e/ou sexual de mulheres, crianças e adolescentes.

“A Novelis tem essa pegada de responsabilidade ambiental e social. Como gestor da unidade SG, procuramos parcerias com entidades sérias e comprometidas, como o Movimento de Mulheres em São Gonçalo, que mobilizam ações e transformam pessoas. Além de apoiar a criação do espaço ‘Cantos de leitura’, acompanhamos a entidade em outras ações, como entregas de cestas básicas em comunidades do município. A intenção e darmos continuidade a essa parceria”, ressalta Leonardo Silva.



Leia também:

No DNA: sobrinho gonçalense de Buchecha segue os passos do tio

Economia, emprego e renda em pauta na cidade de São Gonçalo



No Brasil, a Novelis possui atividades de laminação de alumínio em Pindamonhangaba e Santo André, em São Paulo. A operação local envolve cerca de 1.500 profissionais. A fábrica de Pindamonhangaba foi inaugurada em 1977 e conta com cerca de 1.100 profissionais. A unidade é considerada um dos maiores complexos de laminação e reciclagem de alumínio do mundo.

Transformação socioambiental

Leonardo Silva ressalta, ainda, que as mudanças sociais passam por uma cadeia de ações. “A transformação socioambiental é resultado de ações simples e integradas, que perpassam a conscientização das pessoas sobre a necessidade da coleta seletiva do lixo, o trabalho de recolhimento, passando pelas formas de técnica de armazenamento até a transformação do alumínio em matéria-prima. O MMSG entra nessa cadeia quando transforma a vida das pessoas”, complementa o coordenador.

Investimentos sociais

Para Marisa Chaves, o apoio de empresas como a Novelis propicia investimentos sociais primordiais no atendimento a populações vulneráveis e na implementação de projetos no âmbito da garantia de direitos. Chaves destaca, ainda, a importância do trabalho de reciclagem e o uso responsável do meio-ambiente, que têm reflexos sociais e impactam, de sobremaneira, a vida de pessoas que moram em territórios degradados ou atingidos por inúmeras violações de direitos.

“ Costumo dizer que o pouco para uns é muito para outros. Essa dinâmica da transformação nos remete à reciclagem, ao acolhimento, mas, acima de tudo, à responsabilidade de mudar a vida de pessoas. Há 34 anos, o MMSG busca essa transformação através da garantia de direitos, aludindo a prevenção às violências e oferecendo apoio psicossocial e jurídico às mulheres, crianças, adolescentes e jovens. Nessa direção, possuímos uma equipe interdisciplinar de psicólogos, assistentes sociais, pedagogos, educadores e advogados, que oferecem atendimento gratuito para atender as diversas demandas que nos são apresentadas”, disse a gestora do MMSG.

Incentivo à leitura

Em ação conjunta com a Rede Educare, a Novelis apoiou a construção do ‘Cantos de Leitura’ | Foto: Divulgação

Em ação conjunta com a Rede Educare, a Novelis apoiou a construção do ‘Cantos de Leitura’, espaço criado na sede do MMSG e equipado com móveis, mesas, cadeiras, brinquedos, livros e usado para atendimento às crianças e adolescentes que sofrem ou apresentam sintomas psíquicos por terem sido vítimas de violência doméstica (com destaque para a sexual) e/ou exploração sexual.

Há dois anos atuando como pedagoga e psicopedagoga no MMSG, Érica Macêdo afirma que o ‘Canto de Leitura’ é um diferencial nos atendimentos às crianças e adolescentes, que chegam ao projeto, em muitos casos, vitimados por violências e abalados emocionalmente. A pedagoga destaca a importância do espaço como instrumento de escuta qualificada e incentivo à ludicidade.

“Em muito casos, no âmbito familiar, crianças vítimas de violência têm o direito de serem crianças violado. Durante os atendimentos, com auxílio de uma escuta qualificada, estimulamos o brincar, a leitura livre, e propiciamos a elas a possibilidade da imaginação. É na brincadeira, na ludicidade, que eles falam da dor, voltam a sonhar e resolvem os seus problemas”, explica Macêdo, que enaltece a responsabilidade social e o apoio das empresas a projetos como o ‘Canto de Leitura’.

MMSG vai expandir atendimentos em três municípios

Em relação à importância dos investimentos sociais, Marisa Chaves destacou o início do Projeto NEACA Tecendo Redes, em 2024, que conta com a parceria da Petrobras, e tem o objetivo de contribuir para a promoção, prevenção e garantia dos direitos humanos de crianças, adolescentes e jovens.

Essencialmente, segundo a gestora, as ações do NEACA (Núcleo Especial de Atendimento à Criança e Adolescente Vítimas de Violência Doméstica e/ou Sexual) visam o atendimento às vítimas expostas às diversas formas de violência no âmbito da convivência familiar, priorizando a proteção social especial, através da oferta de um atendimento humanizado, que se baseie na metodologia da escuta ativa e sensível e na realização de um trabalho articulado em redes.

“É um projeto inovador e desafiante, pois, estaremos selando uma parceria com o carimbo de excelência da Petrobras para disponibilizar núcleos de atendimentos nos municípios de São Gonçalo, Duque de Caxias e Itaboraí. Além da expansão da cobertura territorial do NEACA, cabe destacar a ampliação da faixa etária dos participantes do projeto para atendimento especializado até 29 anos de idade. Serão equipamentos especializados para atendimentos continuados e interdisciplinares, articulados em redes, com os órgãos que integram o Sistema de Garantia de Direitos”, afirma Marisa.

Em caso de ajuda, o MMSG disponibiliza seus serviços, de segunda à sexta-feira, das 9h às 17hs, nos endereços abaixo:

NEACA (SG)- Rua Rodrigues Fonseca, 201, Zé Garoto. (2606-5003/21 98464-2179)

NEACA (Itaboraí)- Rua Antônio Pinto, 277, Nova Cidade. (21 98900-4246).