Justiça segue pedido de Zagallo e emite decisão sobre herança

O Tribunal de Justiça do Justiça do Rio decidiu seguir o pedido deixado pelo ex-jogador Mário Jorge Lobo Zagallo, que faleceu aos 92 anos no início de janeiro, e concedeu a seu filho mais novo, Mário César de Castro Zagallo, o direito de administrar a herança deixada por ele, estimada em R$ 15 milhões. A informação é do portal "Notícias da TV", do grupo UOL.

Segundo o veículo, o caçula foi definido como inventariante da herança com base no testamento escrito pelo ex-técnico da Seleção antes de sua morte. No documento, Zagallo - que é pai de quatro filhos - se diz "profundamente triste e magoado" com os três mais velhos: Maria Emilia, Maria Cristina e Paulo Jorge. O pedido do "Velho Lobo" é que o caçula fique com 62,5% dos bens, enquanto os demais filhos ficam com 12,5% cada.

O motivo da decepção com os filhos seria um pedido feito por eles na época do falecimento da ex-esposa de Zagallo. De acordo com técnico tetracampeão, os três teriam tentado anular o testamento da mãe para, supostamente, impedir que Zagallo tivesse direito sobre os bens da ex-mulher. Ele e os três teriam cortado relações desde então, segundo Mário César, que afirma ter sido o único a ter continuado cuidando do pai nos últimos anos.



Até a tarde desta sexta-feira (23), os filhos de Zagallo ainda não haviam comentado a decisão da Justiça do Rio.