Fim: Jojo Todynho termina namoro com Renato Santiago

A cantora Jojo Todynho anunciou, nos stories do Instagram, nesta sexta-feira (23/2) que colocou um ponto final em seu relacionamento com Renato Santiago. Apesar do término, a artista informou que eles seguem amigos e que está bem.

Leia também:

Morre o ex-piloto de F1 Wilson Fittipaldi, aos 80 anos

Jojo Todynho surpreende seguidores com novo visual: "Nevou"

O anúncio do término não foi uma surpresa para os fãs de Jojo. Em dezembro do ano passado, mesmo tentando manter seu relacionamento fora da mídia, já era ventilado que o casal estava passando por uma séria crise no namoro. Na ocasião. o portal LeoDias, contou que fontes próximas ao casal revelaram que os dois estavam se afastando e passando por uma crise no relacionamento.

“Bom, gente, eu acho que vocês já sabem que estou em outra fase da minha vida, eu mudei. Estou numa mudança constante e o que eu mais tenho evitado é falar da minha vida pessoal”, começou ela.Mas eu vim aqui, não tendo que dar essa satisfação, mas dando pra evitar disse-me-disse: realmente eu e Renato não estamos mais juntos, mas continuamos superamigos, até porque a gente tem uma amizade há mais de 10 anos, independentemente de relacionamento”.



O casal assumiu o namoro fevereiro do ano passado.