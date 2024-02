Asfalto cede e BR-393 é interditada em Barra do Piraí

A forte chuva que atingiu parte do Rio de Janeiro na madrugada desta quinta-feira (22), provocou o afundamento do solo na BR-393 (Rodovia Lúcio Meira), em Barra do Piraí.

O incidente aconteceu por volta das 2h30 da madrugada. A pista está totalmente fechada nos dois sentidos

O trânsito de veículos leves está sendo desviado pelo perímetro urbano de Barra do Piraí.

A pista está totalmente fechada nos dois sentidos | Foto: Divulgação

Segundo a PRF, em consequência de fortes chuvas, foi detectada uma abertura de vários metros na via com grandes riscos para seus usuários. O trecho segue com bloquei e sem previsão de liberação. A PRF e a concessionária que administra a via estão no local.