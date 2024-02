São Gonçalo inicia entrega de kit de material escolar

Os kits dos alunos são diferentes de acordo com as necessidades de cada etapa de ensino - Foto: Divulgação

Os kits dos alunos são diferentes de acordo com as necessidades de cada etapa de ensino - Foto: Divulgação

A Secretaria de Educação da Prefeitura de São Gonçalo vai iniciar, a partir desta quarta-feira (21), a entrega de kits de material escolar para alunos e professores da rede municipal. Cada diretor de unidade organizará a entrega de forma que não afete o andamento normal das aulas.

Os kits dos alunos são diferentes de acordo com as necessidades de cada etapa de ensino, contemplando creche, pré-escola, fundamental e Educação de Jovens e Adultos (EJA). Os kits contam com agendas, estojos, lápis, borracha, apontador, folhas, caderno e todo o material que o aluno precisa para seu pleno desenvolvimento escolar.

“É nosso dever fornecer todo o material necessário para que nossos alunos possam se desenvolver. Os kits são personalizados de acordo com o que o aluno necessita no momento, tendo toda a estrutura para as atividades escolares. A determinação do prefeito Capitão Nelson é de que os alunos iniciem o ano letivo já munidos dos materiais”, disse o secretário de Educação, Maurício Nascimento.

Pensando também nas necessidades dos professores da rede municipal, a Prefeitura também está fornecendo o Kit de material para os profissionais, que contempla agenda do professor, estojo, apontador, borracha, caderno, caneta, folhas, entre outros materiais.