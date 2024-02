Morre Labouré Lima, ícone da literatura em Niterói, aos 71 anos

Escritora será cremada no Ceará, mas receberá homenagem em Niterói no dia 08/03 - Foto: Divulgação

Escritora será cremada no Ceará, mas receberá homenagem em Niterói no dia 08/03 - Foto: Divulgação

Morreu na noite deste domingo (08), aos 71 anos, a autora Maria Labouré Almeida Lima Ribeiro, um dos mais conhecidos nomes do cenário editorial de Niterói. A criadora da editora Muiraquitã, uma das mais tradicionais da cidade, foi vítima de um infarto fulminante no Ceará, onde passava uma temporada com a família. A cerimônia de despedida e cremação vão acontecer no estado do Nordeste.

Labouré Lima iniciou a carreira trabalhando com televisão, em programas como o Moacyr Franco Show e Chico City, na década de 1970. Ele teve passagens pelo jornal Gazeta Mercantil e pela Editora Vozes antes de fundar, em parceria com o colega Yan Kleber de Moura, a sua própria editora: a Muiraquitã. O selo foi inaugurado em Niterói em 1991.

Desde então, além de publicar seus próprios trabalhos como poetisa e escritora, ela também participou da edição e, publicação de textos de centenas de autores da região. A editora niteroiense acumula, atualmente, mais de 300 títulos publicados de diversos autores da área de Ciências Humanas.



Viúva, Labouré deixa duas filhas e uma neta. Ela será cremada no estado onde estava com as filhas, mas, segundo a família, irá receber uma homenagem de despedida em Niterói. O evento público ainda não tem local definido, mas está marcado para acontecer no próximo dia 8 de março e deve contar coma presença de familiares, amigos e escritores.