DER registra aumento de 115% no número de infrações por excesso de velocidade nas rodovias estaduais durante o Carnaval

Mais de 21 milhões de veículos transitaram pelas estradas estaduais do Rio durante o feriado de Carnaval. Este ano, entre os dias 8 e 14 de fevereiro, houve um aumento de apenas 0,5% do movimento de carros, motos e caminhões. Durante o período, o Departamento de Estradas de Rodagem (DER-RJ) aplicou 36,7 mil autuações, a maioria por excesso de velocidade. Somente pela fiscalização portátil, foi flagrado uma alta de 115% do número de autuações deste tipo.

"Tivemos um excelente resultado na segurança pública e isso refletiu numa maior movimentação nas nossas estradas e dentro das cidades com maior ocupação hoteleira. Investimos na festa, mas também nas estradas, deixando os acessos mais seguros para todos os cantos do estado. Também fiscalizamos diariamente as nossas rodovias, o que infelizmente nos mostrou maior número de infrações cometidas. E é isso que todos precisam saber, que estamos atentos e presentes com os serviços para proteger os cidadãos e os visitantes", ressalta o governador Cláudio Castro.

Leia mais

➢ Onde está Mauro? Morador de Niterói segue desaparecido

➢ Morador da Lagoinha desaparece em São Gonçalo

As principais rodovias de acesso à Região dos Lagos, como a RJ-106, RJ-102, RJ-104 e a RJ-140, registraram o maior movimento e número de infrações. Foram mais de 16,4 milhões de veículos que passaram pelas quatro rodovias durante o feriado. São 149 pontos fixos de fiscalização eletrônica instalados nas principais estradas da Região dos Lagos. Os equipamentos flagraram mais de 31,7 mil veículos trafegando acima do limite de velocidade.

Em 2023, agentes do Comando de Policiamento Rodoviário (CPRv) aplicaram 344 multas por excesso de velocidade pelos radares móveis usados durante o Carnaval de 2023 contra 738, em 2024. A operação foi realizada em diferentes pontos, priorizando as cidades de maior procura no Carnaval. O total de 541 das autuações aplicadas pela fiscalização portátil foi por falta de uso do cinto de segurança, ultrapassagem pelo acostamento, falta de uso do capacete e uso de celular ao volante. O diretor de Operação, Monitoramento e Controle de Trânsito do DER-RJ, José Luiz Teixeira da Silva, destacou a presença de 341 pontos de fiscalização eletrônica nas rodovias do estado e enfatizou a contribuição dessas medidas para reduzir acidentes nas estradas.

"As ações de fiscalização visam garantir a segurança dos motoristas e o tráfego com melhor fluidez. Esse aumento substancial no número de infrações ressalta ainda mais a necessidade de continuar com medidas de controle e com ações de conscientização no trânsito", explicou o diretor.

José Luiz acrescentou que a fiscalização eletrônica permite também o gerenciamento do fluxo de veículos e auxilia na mobilidade da população fluminense.

Além da Região dos Lagos, o balanço do DER-RJ mostra que o movimento das estradas da Região Serrana teve a segunda maior movimentação com 2,4 milhões de veículos, totalizando 2,7 mil infrações durante o feriado prolongado.