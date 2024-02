Bloco "Não é Não" e Sinfônica Ambulante fecham o carnaval de Niterói neste sábado (17) e alertam contra assédio

O desfile do bloco "Não é Não" promete animar os foliões ao mesmo tempo que pretende conscientizar as pessoas sobre os assédios e abusos que ocorrem com as mulheres durante o carnaval. Com o enredo “Carnaval com diversão e sem importunação”, o bloco organizado pela Coordenadoria de Políticas e Direitos das Mulheres (Codim), da Prefeitura de Niterói, será realizado em parceria com a Sinfônica Ambulante, um dos blocos mais famosos da cidade. A concentração será neste sábado (17), na Praça Getúlio Vargas, em Icaraí, às 14h, com desfile pela orla, a partir das 16h, e dispersão na altura da Rua Mariz e Barros.



O bloco vai contar com distribuição de coletores menstruais, absorventes reutilizáveis e camisinhas. No local também será realizada, a partir das 14h, uma oficina de adereços de cabeça de carnaval com a aderecista Wyna Castanheira e outra de customização de abadás e camisas, com Quelli Quintana. Para participar, basta levar o próprio abadá. Os foliões podem levar o próprio copo já que haverá distribuição de água gratuitamente.



A coordenadora da Codim, Thamyris Elpidio, explica que o bloco vai mostrar que a união do poder público com a sociedade civil é tão boa que pode inclusive dar em festa, onde todas podem ser felizes e respeitadas. Para ela, essa é uma mensagem indispensável que deve ser parte do enredo do carnaval: a possibilidade de celebrar livre de desconfortos e medos por ser mulher.

Leia também

Lei Seca registrou 978 casos de alcoolemia durante o feriadão do Carnaval

Tradição de Maricá é campeã dos desfile do Maricarnaval 2024

“Nessa edição, junto de um dos principais blocos da nossa cidade, a Sinfônica Ambulante, temos como mensagem principal o acesso pleno das mulheres à cultura, à arte, à diversão e ao direito de não sofrerem nenhum tipo de violação. Do ponto de vista cultural, temos a garantia da alegria como expressão do nosso povo, das nossas mulheres podendo viver e celebrar, principalmente em ambientes seguros. Nosso cortejo cantará com todos os foliões que ‘Não é Não’. Todas e todos estão convidados para viverem momentos felizes, sem que haja espaço para repetições de comportamentos inaceitáveis. Vale lembrar que depois do não, tudo é importunação sexual. É assédio”, explica Thamyris.



O “Não é Não” conta com o apoio da Fundação de Arte de Niterói (FAN), Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos (Seconser), Niterói Transporte e Trânsito (Nittrans), Guarda Municipal, Coordenadoria de Gestão de Eventos (CGE), Niterói Empresa de Lazer e Turismo (Neltur), Companhia de Limpeza de Niterói (Clin) e da concessionária Águas de Niterói.



Fernanda Sixel, uma das idealizadoras do bloco, membra do Conselho Municipal de Mulheres e ex-coordenadora da Codim, explica que o Bloco “Não é Não” surgiu há cinco anos, uma iniciativa conjunta da Coordenadoria com o Conselho Municipal de Política para as Mulheres.



“Buscamos dar visibilidade ao grande número de assédios e abusos que ocorrem contra as mulheres no período da folia. Carnaval é uma grande manifestação popular da alegria, mas também é momento de conscientização sobre os nossos direitos. Que as mulheres possam curtir a festa sem serem assediadas, importunadas, constrangidas, e que tenhamos, no carnaval ou fora dele, uma vida sem violência”, afirma Fernanda Sixel.



Direito das Mulheres – A Codim é o órgão municipal garantidor dos direitos das mulheres em suas múltiplas dimensões, com respeito às diferenças raciais, étnicas, geracionais, religiosas, de orientação sexual e às mulheres com deficiência. A Coordenadoria é composta por quatro equipamentos que realizam o atendimento direto às mulheres: o Centro Especializado de Atendimento à Mulher Neuza Santos (CEAM), a Sala Lilás, o Núcleo de Atendimento à Mulher (NUAM) e o Espaço Empreender Mulher. Também é responsável pelo programa Auxílio Social, uma importante ferramenta para ajudar mulheres a quebrar o vínculo com o agressor e romper o ciclo da violência. Mais informações pelo site https://codim.niteroi.rj.gov.br.