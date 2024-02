Fabíola Andrade chora ao falar sobre colocação da Mocidade Independente no Carnaval de 2024

Em meio às comemorações da Unidos do Viradouro pelo terceiro título no Grupo Especial (1997/2020/2024), a rainha de bateria Fabíola Andrade, mulher do patrono da Mocidade Independente de Padre Miguel, o contraventor Rogério Andrade, fez um vídeo em que chora e critica o resultado da leitura dos envelopes com as notas dadas pelos jurados.

"Tudo bem que tivemos alguns erros, mas não pra estar em décimo lugar. O sonho nunca deve acabar e a gente deve lutar pra que se consiga sempre o melhor resultado. O que mais importa é o amor pra que o Carnaval venha sempre mais bonito. Os independentes lutam e é isso que a gente deve fazer todos os anos", foram alguns dos trechos ditos por Fabíola, que em 2024, estimulada por Rogério Andrade, decidiu desfilar pela primeira vez na frente da bateria 'Mais Quente'.

