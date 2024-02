Rio recebe alerta de "grande perigo" por chuvas acumuladas

Depois do calor dos dias de Carnaval, o Rio de Janeiro voltou a receber uma forte carga de nuvens de chuva entre esta quarta (14) e quinta-feira (15). E o clima deve ficar mais nublado antes do fim de semana! Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, 53 municípios correm risco de grande perigo por conta das chuvas acumuladas entre esta quinta (15) e a manhã de sexta (16).

Niterói e São Gonçalo não são diretamente citadas na lista de cidades com maior risco de perigo. Apesar disso, como a Região Metropolitana aparece dentro do trecho mais afetado, é possível que os município sintam reflexos do acúmulo de chuva durante ou após o período previsto pelo Inmet.

Período de risco mais intenso vai até 10h desta sexta (16) | Foto: Reprodução/Inmet

Segundo o Instituto, a carga de chuvas pode chegar a até 100 milímetros por hora. O alerta indica que regiões afetadas podem sofrer com alagamentos, transbordamentos de rios e deslizamentos de encostas, "em cidades com tais áreas de risco".



Ainda de acordo com o Instituto, a sexta-feira (16) deve ser de temperaturas mais amenas em SG e em Niterói. Em São Gonçalo, a mínima prevista é de 21 °C e a máxima de 26 °C, com possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas isoladas ao longo do dia. A previsão é bem parecida para os niteroienses, que devem ter mínima de 21 °C e máxima de 27 °C.