Polícia Civil prende homem que atacou três pessoas em bloco de carnaval

Policiais civis da 12ª DP (Copacabana) prenderam, nesta terça-feira (13/02), um homem acusado de tentativa de homicídio. Ele atacou três pessoas com uma caneca de vidro quebrada, durante a apresentação de um bloco, em Copacabana, na última sexta-feira (09/02).

O homem foi capturado em sua residência, em Jardim América, Zona Norte do Rio. Segundo apurado, o homem, que é integrante do bloco, teria atacado familiares da rainha do grupo.

Contra ele, foi cumprido mandado de prisão temporária.