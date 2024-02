Flordelis volta a usar nome de solteira

Condenada por ser a mandante do assassinato de seu marido, o pastor Anderson do Carmo, a ex-deputada e pastora Flordelis entrou na Justiça para mudar seu nome. O pedido foi aceito e agora, ela usará apenas sobrenome de solteira: Flordelis dos Santos.

A pastora se casou com Anderson em 1998. Os dois ficaram juntos por 25 anos e ela tinha o sobrenome Souza, do marido.

Segundo informações, a ex-deputada solicitou a troca do nome após condenação. Na ocasião, ele já namorava o produtor musical Allan Soares e os dois planejavam se casar. Por isso, ela pediu a exclusão do sobrenome do ex-marido, Anderson do Carmo, dos seus documentos pessoais. Os planos de casamento, no entanto, não se concretizaram e, recentemente, Flordelis e Allan anunciaram o término do relacionamento.

O juiz André Souza Brito permitiu a alteração do nome de Flordelis e determinou a retificação do registro de casamento da ex-deputada. O Ministério Público concordou com a decisão.