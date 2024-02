Jovem fica gravemente ferido ao mergulhar em lagoa de Maricá

Um jovem de 17 anos sofreu ferimentos graves, nesta terça-feira (6), quando mergulhava numa lagoa rasa, em Maricá. A vítima teria batido a cabeça, sofrendo vários ferimentos.

Segundo informações, o menor deu entrada no Centro de Trauma do Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), em São Gonçalo, por volta das 23h desta terça-feira, transferido do Hospital Municipal Che Guevara, em Maricá.

A unidade de São Gonçalo possui mais recursos e ele foi avaliado pela equipe da neurocirurgia, cirurgia geral, ortopedia e bucomaxilo e fez exames de imagens, como tomografias e ultrassonagrafia.

O estado dele é considerado gravíssimo, com fraturas na coluna. O menor corre o risco de ficar tetraplégico.