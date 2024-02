Fiscais do Procon-RJ vão atender a foliões durante desfiles de escola de samba na Marquês de Sapucaí

Os plantões telefônicos e de e-mail serão realizados do dia 09/02 ao dia 12/02 e no dia 17/02, das 10h à meia-noite - Foto: Divulgação

Os fiscais do Procon Estadual do Rio de Janeiro vão estar de plantão neste Carnaval para atender aos foliões que enfrentarem problemas no Sambódromo durante os desfiles das escolas de samba. As ações do Procon-RJ também vão contar com plantão telefônico em três línguas, português, inglês e espanhol.

"O Procon-RJ esteve presente nos ensaios técnicos, trabalhando de forma preventiva, orientando os fornecedores para cumprir as exigências da autarquia baseadas no Código de Defesa do Consumidor. É muito importante garantir que cariocas e turistas tenham uma experiência de qualidade e que possam contar com o Procon estadual em algum problema sobre relação de consumo", pondera Cássio Coelho, presidente do Procon-RJ.

Os plantões telefônicos e de e-mail serão realizados do dia 09/02 ao dia 12/02 e no dia 17/02, das 10h à meia-noite. Os consumidores vão receber orientação e poderão realizar denúncias, que serão analisadas pela equipe de fiscalização. Já o atendimento presencial será de 19h à 0h, na Marquês de Sapucaí, no mesmo período.

De acordo com Coelho, as equipes da autarquia estão prontas para mediar conflitos consumeristas, de forma mais rápida, além de apurar denúncias no local, orientar os consumidores e distribuir o Guia do Consumidor Turista. As instruções vão desde as formas de pagamentos dos transportes públicos e privados, orientações nos casos de cancelamentos ou atrasos de voos e ônibus a dicas de hospedagem, restaurantes, ingressos e serviços. O manual, também está disponível em três idiomas.

Os consumidores que desejarem utilizar os serviços de telefone e e-mail nos dias e horários divulgados, poderão contatar os números (21) 99371-9647 e (21) 99332-8289, e-mail: procontur@procon.rj.gov.br.