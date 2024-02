Prefeitura fecha RJ-106 na noite desta segunda-feira (05/02) para obras da passarela

A Prefeitura de Maricá informa que a Rodovia Amaral Peixoto (RJ-106) será fechada nos dois sentidos às 22h30 desta segunda-feira (05/02). A interdição é necessária para o içamento das vigas na passarela em frente ao Hospital Municipal Dr. Ernesto Che Guevara, em São José do Imbassaí. O trecho ficará fechado totalmente por 30 minutos e será reaberto parcialmente ao trânsito após esta etapa, que é executada por equipes da autarquia Serviços de Obras de Maricá (Somar). A previsão é de que o serviço na estrutura seja realizado em sete horas.



A Prefeitura orienta que a população evite circular pela região entre 20h, quando será iniciado o serviço na estrutura, e às 22h30, horário previsto para a interdição total da rodovia. Agentes da Secretaria de Trânsito e Engenharia Viária irão sinalizar caminhos alternativos para os condutores.



Quem estiver indo sentido Inoã, a opção é seguir pelas ruas do Parque Nanci (km 25) no sentido São José do Imbassaí, passar pela Avenida Guarujá (onde fica a Escola Municipal Elomir Silva) e acessar a rodovia no km 22. No sentido oposto, os condutores devem entrar no acesso do km 22 (passarela nova) e seguir em direção ao Parque Nanci.



A estrutura erguida em frente ao hospital terá aproximadamente 30 metros de comprimento, elevador, escada e rampa. A obra foi autorizada pelo Departamento de Estradas de Rodagens (DER-RJ), órgão estadual responsável pela via.

