Felino ameaçado de extinção é flagrado em reserva de Maricá

Um animal de espécie ameaçada de extinção apareceu em Maricá na semana passada. Um jaguarundi, também conhecido como gato-mourisco- foi visto "passeando" pelo espaço do Refúgio de Vida Silvestre Municipal das Serras de Maricá (Revismar). O felino está na lista vermelha de animais ameaçados da União Internacional para a Conservação da Natureza (UICN).

Divulgada nesta segunda (05), a aparição foi registrada na manhã do último dia 29 de janeiro. Uma das câmeras de monitoramento de fauna flagrou a passagem rara do felino pela região do Espraiado. Confira o registro:





Segundo a Prefeitura, o avistamento foi realizado com a parceria do projeto Onças Urbanas, da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Com o nome científico Herpailurus yagouaroundi, o jaguarundi nunca tinha sido registrado em Maricá. O secretário de Cidade Sustentável, Helter Ferreira, celebrou a aparição.

“Esse flagrante representa o alto grau de conservação do refúgio de vida silvestre de Maricá. A gente tem feito um trabalho árduo há mais de dez anos. Nós somos o segundo município no ICMS ecológico em relação à gestão das unidades de conservação municipal. Isso mostra o comprometimento de todos que trabalham em prol do meio ambiente de Maricá”, comemorou.