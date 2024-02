Volta às aulas: professora lança livro infantil e comenta os desafios da 'geração tela'

Mais um ano letivo acaba de começar e com ele a chegada de novidades e desafios. Intituladas como geração alfa ou "geração das telas", as crianças nascidas a partir de 2010, sem conexão com integrantes dos anos 1900 (como é o caso da geração Z), estão constantemente expostas aos mais variados estímulos e dispositivos. Se por um lado, isso pode ser considerado um avanço tecnológico, por outro, pode indicar um risco para o desenvolvimento. Entre os fatores que podem ser prejudicados pelo vício das telas está o hábito da leitura.

Professora, especialista em Literatura Infantojuvenil, escritora e contadora de histórias, Ana Luísa Magalhães, moradora de Maricá, acaba de lançar seu primeiro livro infantil, 'O que é, o que é?' pela editora Proverbo. Destinado para crianças até 10 anos, a obra é resultado de anos de estudo sobre a Literatura infantojuvenil e carrega uma mensagem especial para todos os públicos, em especial pais e educadores.

Para a autora, além de entreter, os livros infantis também desempenham um papel crucial no desenvolvimento infantil, estimulando habilidades cognitivas, linguísticas e sociais. Questionada sobre o desafio de "competir com as telas", ela reforça que é necessário que família e professores se atentem a cultivar o hábito da leitura desde a primeira infância.

“Sentados à mesa ou numa roda de leitura em volta da fogueira, na biblioteca, na varanda ou num quintal contando histórias da tradição oral, histórias essas que são passadas de geração a geração. Ou mesmo conduzindo uma criança no colo ou na hora de dormir lendo para ela um livro ilustrado que a levará ao mundo da imaginação”, explica, complementando que, “para isso é fundamental passarem tempo juntos. A ação de ler um livro para uma criança implica afeto, toque, vínculo, empatia. O ideal é iniciar essa tarefa no período anterior ao sono da criança, ou seja, antes de dormir”, explica.

As ilustrações do livro 'O que é, o que é?' são do artista Luiz Gustavo Nassor.

O livro está à venda diretamente com a autora, pelas redes sociais.

Instagram:



@estoriasviajantes

@editoraproverbo

Contato: 21 99961-7406