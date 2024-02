Projeto Praça Renovada chega na Lagoinha

Depois do Jardim Catarina, Rocha, Vila Três, Chico Mendes, Jóquei, Boaçu, Laranjal, Coroado, Gradim e Itaúna, agora o programa Praça Renovada também chegou ao bairro da Lagoinha. Nesse mês de janeiro, tiveram início as intervenções na praça do local. O projeto foi desenvolvido pela Secretaria de Gestão Integrada e Projetos Especiais e vem sendo executado pela Secretaria de Conservação da Prefeitura de São Gonçalo.

Inicialmente, o espaço será derrubado para que nele sejam construídas novas áreas. A quadra poliesportiva será renovada, haverá novos brinquedos no parquinho para as crianças, além de equipamentos de academia e saúde para o público da terceira idade. Serão instalados ainda bancos e canteiros. Tudo isso para atender aos interesses da população do bairro.

Quem mora no local está ansioso para ver a nova praça finalizada. "Eu moro aqui desde que nasci e a praça mais próxima aqui é a do Bandeirantes, as pessoas tem que ir até lá para seus filhos brincarem. Aqui, vai ser mais próximo e melhor para todo o bairro. É a primeira vez que estão revitalizando a praça dessa forma aqui, com tudo novo. Estamos aguardando! Vai ser ótimo ter essa praça e uma clínica nova ao lado", contou Sidnei Figueiredo, de 54 anos, que mora no bairro desde que nasceu.

A praça renovada ficará ao lado da nova Clínica da Lagoinha, que começou a ser construída na Estrada do Pacheco, ao lado do Hospital do Câncer e do Coração (HCCOR).