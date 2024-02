Operação 'Caça Gatos': Enel encontra furto de energia elétrica em comércios da Região dos Lagos

A Enel Distribuição Rio encontrou furto de energia elétrica em uma imobiliária, uma oficina mecânica e um depósito de bebidas durante operação realizada ontem (1º), em São Petro da Aldeia, com o apoio de agentes da 125º DP. Nos imóveis, os técnicos removeram ligações diretas em três fases na rede da Enel, sem passar por aparelho de medição de consumo.

Em outra operação, realizada na última terça-feira (30), equipes da Enel constataram ligações diretas em duas residências de Maricá. Policiais da Delegacia de Defesa de Serviços Delegados participaram da inspeção, que terminou com duas prisões em flagrante por furto de energia.

Além de ser crime, o furto de energia afeta diretamente a qualidade do serviço prestado pela distribuidora e põe em risco a população, principalmente as pessoas que manipulam a rede elétrica. As ligações irregulares podem causar curtos-circuitos e sobrecargas na rede elétrica, ocasionando interrupção no fornecimento de energia.

Para conscientizar a população sobre o perigo do furto de energia, a Enel Distribuição Rio realiza, além dos operativos, diversos projetos sociais em comunidades, com informações sobre o uso eficiente de energia elétrica, programas para geração de emprego e renda e revisão gratuita de instalações elétricas de consumidores com menor poder aquisitivo. Para denunciar o furto de energia, basta acessar https://www.enel.com.br/ ou o aplicativo Enel Rio. Não é necessário se identificar.