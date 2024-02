Chuva provoca deslizamentos e derruba casas em Niterói

Deslizamentos de terra provocados pelas chuvas da última quarta-feira (31) desabaram duas casas e atingiram um carro em Niterói. As pancadas de chuva da noite assustaram moradores e deixaram o trânsito instável em alguns pontos - incluindo em uma das principais vias de acesso do município à São Gonçalo, a Alameda São Boaventura, que ficou congestionada depois que o canal central da via transbordou.



Um pouco antes da Alameda, ainda na RJ-104, na altura do Caramujo, um carro acabou atingido por uma encosta de terra que deslizou e fechou parte da via no sentido Fonseca. Apesar do susto, ninguém ficou ferido e o acidente só complicou o trânsito no trecho. No geral, não houve relatos de vítimas por conta das chuvas ao redor da cidade.

Outro deslizamento que assustou moradores aconteceu no bairro Viçoso Jardim. Dois imóveis desabaram e precisaram ser totalmente interditados. Segundo o Corpo de Bombeiros, o episódio aconteceu no início da noite e, felizmente, também não deixou vítimas.

Em nota, a Secretaria de Estado de Defesa Civil (Sedec-RJ) informou que acompanhou os casos e segue monitorando a situação na cidade e em todo o estado, que deve receber novas pancadas de chuva na noite desta quinta (01). Em Niterói, a previsão é de que pancadas similares a de quarta (31) também nestas quinta (01) e sexta (02).