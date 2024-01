Homem acusa vizinho de matar pitbull a facadas em Itaboraí

O dono de um cachorro da raça pitbull acusa o vizinho de ter assassinado seu cão a facadas em Itaboraí, no dia 30 de dezembro do ano passado. O caso é investigado pela Polícia Civil.

Segundo o tutor de Max, Wagner Almeida, o cão teria fugido de casa e brigado com o cachorro de um vizinho, que teria atacado seu animal de estimação com golpes de facão. Max chegou a ser socorrido e passou por cirurgia em um hospital veterinário, mas não resistiu aos ferimentos.

A família conta que Max era um cachorro muito dócil e foi adotado há 4 anos, aos 45 dias de vida. Ele teria fugido no dia do ocorrido por conta de uma ventania que abriu o portão de sua casa.

Imagens de câmeras de segurança teriam registrado o momento em que o pitbull brincava com o vizinho antes de ser ferido. Momentos depois, o homem teria sido visto correndo atrás do cão com um facão. Desde então, o vizinho não teria sido mais visto.

O caso foi registrado na 71ª DP (Itaboraí), onde diligências estão em andamento para que o caso seja esclarecido.