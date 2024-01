Carnaval 2024: Desfiles em Niterói serão nesse fim de semana

Os desfiles das escolas de samba começarão mais cedo em Niterói. Enquanto a folia na Marquês de Sapucaí está marcada para os dias 9 e 10, a passarela do samba no Caminho Niemeyer, no Centro de Niterói, será aberta nesta sexta-feira (2). A festa continua no sábado (3). A entrada será gratuita e a expectativa é que 15 mil pessoas assistam ao espetáculo em cada dia. O planejamento é da Prefeitura de Niterói, por meio da Niterói Empresa de Lazer e Turismo (Neltur).

Nesta terça-feira (30), uma reunião realizada no Caminho Niemeyer reuniu o Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar e os órgãos da Prefeitura de Niterói envolvidos na operação dos desfiles, como a Neltur, NitTrans, Secretaria de Ordem Pública de Niterói (Seop), Guarda Municipal, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e a Companhia de Limpeza de Niterói (Clin). Será realizado um trabalho integrado para manter o ordenamento, mobilidade urbana, atendimento médico, intervenções no trânsito e a limpeza nas ruas durante todo o Carnaval.

Leia também

Carnaval 2024: SEOP abre inscrições para as baianas do acarajé trabalharem no entorno do Sambódromo

Benny Briolly estreia no desfile da Souza Soares, em Niterói

Quatro escolas pelo Grupo C vão desfilar no primeiro dia, sexta-feira (2), das 20h às 22h15, e oito escolas pelo Grupo B, das 22h35 até às 3h45. No sábado, é a vez do Grupo A, com oito escolas que se apresentarão das 20h às 2h.



O Caminho Niemeyer está sendo transformado em uma passarela do samba, com arquibancadas, banheiros químicos, iluminação, geradores, segurança, mobilidade urbana, limpeza e atendimento médico, entre outros serviços.



Além dos desfiles, a cidade também vai contar com 44 blocos e 25 carnavais de bairro (festas de rua).



“Além de ser uma das mais importantes manifestações culturais do país, o Carnaval é uma indústria que movimenta a economia da cidade não só durante os dias dos desfiles, mas o ano inteiro, promovendo o desenvolvimento socioeconômico de milhares de pessoas que trabalham nesse espetáculo. É um importante vetor de aquecimento da economia da cidade”, revela o presidente da Neltur, André Bento.



Bento destaca a importância da Lei de Incentivo ao Carnaval (192/23), sancionada pelo prefeito Axel Grael no último mês de outubro, que instituiu oficialmente o incentivo financeiro às agremiações, fixando um calendário de repasse dos recursos de fomento e garantindo a sustentabilidade da festa.



Segundo Rúbia Secundino, secretária municipal de Governo e presidente da Comissão de Carnaval de Niterói, a Lei do Carnaval é de grande relevância para a profissionalização desta grande festa popular da cidade.



“Com essa nova legislação, esse processo se organiza ainda mais. Será ainda mais importante que as Escolas de Samba planejem seus gastos. Dessa forma, o poder público e as agremiações poderão melhorar mais e mais o Carnaval da cidade”, concluiu Rúbia.



Trânsito – A extensão das ruas Marquês de Caxias, Saldanha Marinho e Doutor Fróes da Cruz, entre a Avenida Rio Branco e o Caminho Niemeyer, incluindo as ruas transversais, estarão fechadas para o trânsito de veículos de passeio, entre as 15h de sexta-feira (2) e 2h de sábado (3). O mesmo esquema de trânsito vai funcionar no local entre as 15h de sábado (3) e às 2h de domingo (4). São esperadas até 30 mil pessoas no entorno do Caminho Niemeyer durante os desfiles.



DESFILES NO CAMINHO NIEMEYER



GRUPO C – SEXTA-FEIRA – 02/02

1ª - 20h às 20h30 – Balanço do Fonseca



2ª - 20h35 às 21h05 – Bem Amado

3ª - 21h10 às 21h40 – Galo de Ouro

4ª - 21h45 às 22h15 – Tá Rindo Por Quê?

GRUPO B – SEXTA-FEIRA – 02/02



1ª – 22h35 às 23h10 - Império de Charitas



2ª – 23h15 às 23h50 – Batistão

3ª – 23h55 às 00h30 – Cacique da São José

4ª – 00h35 à 1h05 – Combinado do Amor

5ª – 1h10 à 1h45 – Garra de Ouro

6ª – 1h50 às 2h25 – Unidos do Sacramento

7ª – 2h30 às 3h05 – Mocidade Independente de Icaraí

8ª – 3h10 às 3h45 – Paraíso do Bonfim

GRUPO A (PRINCIPAL) – SÁBADO – 03/02

1ª – 20h às 20h40 – Império de Araribóia



2ª – 20h45 às 21h25 – Alegria da Zona Norte

3ª – 21h30 às 22h10 – Folia do Viradouro

4ª – 22h15 às 23h - Magnólia Brasil

5ª – 23h05 às 23h45 – Unidos da Região Oceânica

6ª – 23h50 às 0h30 – Sabiá

7ª – 0h35 à 1h15 – Souza Soares

8ª – 1h20 às 2h – Experimenta da Ilha