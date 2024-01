São Gonçalo passa a oferecer novo tratamento de HIV

A coordenação do Programa de Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs/Aids) e Hepatites Virais da Secretaria de Saúde da Prefeitura de São Gonçalo recebeu, esta semana, o novo medicamento de dose única diária que vai substituir o coquetel de remédios para alguns pacientes que fazem tratamento de HIV em São Gonçalo. Ao todo, mais de 500 usuários serão beneficiados.



O novo remédio é uma combinação inédita de dois medicamentos: os antirretrovirais dolutegravir 50mg + lamivudina 300mg. Antes, esse tratamento era feito com combinações de várias medicações. Inicialmente, o paciente precisa atender a alguns critérios para mudar a medicação: ter a partir de 50 anos de idade; adesão regular ao tratamento; carga viral menor que 50 cópias no último exame e ter iniciado a terapia até 30 de novembro de 2023.



A coordenadora do Programa de Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs/Aids) e hepatites virais, Monique Gonzales, lembra da importância do tratamento e dos benefícios da nova medicação, que está sendo distribuída nas unidades de saúde que oferecem o tratamento para as pessoas que convivem com o HIV: Polo Sanitário Hélio Cruz, Alcântara; e Clínica da Família Dr. Zerbini, Arsenal.



“Se o paciente com HIV faz uso do tratamento de forma correta e contínua, ele conviverá com a infecção sem que possa ter nenhuma intercorrência e com a mesma qualidade de quem não convive com o HIV. Segundo os estudos, a nova medicação é uma opção terapêutica com menor toxicidade, comodidade posológica (comprimido único diário) e que mantém a supressão viral duradoura (quando a pessoa que está com HIV não transmite mais a doença e tem a saúde estabilizada)”, comentou.

Números – Atualmente, São Gonçalo tem 4.811 pacientes em tratamento de HIV na cidade. Em 2023, 251 novos pacientes iniciaram o tratamento, sendo 45 mulheres grávidas.



Diagnóstico



O primeiro passo para saber se está com HIV e outras infecções sexualmente transmissíveis (ISTs) é a testagem rápida. Ela é importante para o diagnóstico precoce das infecções e o início do tratamento adequado. Além do HIV, há testes para hepatites virais B e C e sífilis em todos os postos de saúde (com exceção da Unidade de Saúde da Família de Neves), de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 17h (exceto feriados). Caso o paciente teste positivo, ele realiza outro exame mais complexo para posterior tratamento.



A Secretaria oferece, além da testagem rápida das ISTs e o tratamento para as pessoas infectadas, outros dois procedimentos: a profilaxia pré-exposição (Prep) e a profilaxia pós-exposição (PEP). Também há distribuição de preservativos – tanto masculino quanto feminino – em todos os postos de saúde.



Unidades com tratamentos, de segunda a sexta, das 8h às 17h HIV:



Policlínica Gonçalense de Referência para Doenças Crônicas e Transmissíveis, Parada 40;



Polo Sanitário Hélio Cruz, Alcântara;

Clínica da Família Dr. Zerbini, Arsenal.

Locais de Atendimento da Prep (sem marcação: de segunda a sexta, das 8h às 17h)



Policlínica Gonçalense de Referência para Doenças Crônicas e Transmissíveis, Parada 40;



Polo Sanitário Hélio Cruz, Alcântara;

Clínica da Família Dr. Zerbini, Arsenal.

Locais de Atendimento da PEP (sem marcação: de segunda a sexta, das 8h às 17h)



Polo Sanitário Hélio Cruz, Alcântara



Polo Sanitário Washington Luiz Lopes, Zé Garoto

Polo Sanitário Augusto Sena, Rio do Ouro

Polo Sanitário Paulo Marques Rangel, Portão do Rosa

Polo Sanitário Jorge Teixeira de Lima, Jardim Catarina

Clínica Gonçalense do Mutondo

Clínica Gonçalense do Barro Vermelho

Clínica da Família Dr. Zerbini, Arsenal

Policlínica Gonçalense de Referência para Doenças Crônicas e Transmissíveis

Urgência e Emergência, diariamente após 17h



Pronto Socorro Central, Zé Garoto



Pronto Socorro Infantil (PSI), Zé Garoto - crianças até 14 anos

Umpa de Nova Cidade

Umpa do Pacheco