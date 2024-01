Daniel Alves irá a julgamento na próxima semana

Daniel Alves, de 40 anos, preso sob acusação de ter estuprado uma mulher na Espanha, irá a julgamento na próxima segunda-feira (05). Serão três dias de audiência, com depoimentos do atleta e de mais 28 testemunhas, convocadas pela acusação e pela defesa.

A informação foi confirmada pela Audiência de Barcelona, nesta segunda-feira (29). O jogador deve prestar depoimento já no primeiro dia no tribunal, juntamente com outras seis testemunhas. A jovem espanhola que acusa Daniel não deve prestar depoimentos, já que a Justiça determinou que sua identidade fosse preservada.

A Defesa do atleta está constantemente em contato com a acusação, afim de tentar chegar a um acordo, o qual cancelaria o julgamento e, consequentemente, as acusações seriam canceladas, de acordo com a TV espanhola Telecinco.



Segundo a Telecinco, uma postagem realizada pela mãe do jogador divulgando a identidade da jovem dificultou as negociações.