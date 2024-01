Megabloco da Lexa reúne milhares no centro do Rio

O megabloco da Lexa desfilou pelo centro do Rio de Janeiro e animou a manhã nublada de domingo (28). O cortejo comandado pela funkeira carioca passou pela rua Primeiro de Março e avenida Presidente Antônio Carlos.

Houve um princípio de briga entre três homens durante o cortejo. No alto do trio, Lexa anunciou o tumulto pediu apoio dos policiais militares. “A gente veio para se divertir”, advertiu a funkeira.

Concentrado desde as 7h, o bloco começou às 9h30 e reuniu também pernoitados que saíram de shows, boates e outros blocos da madrugada.

O bloco da Lexa foi o segundo megabloco do fim de semana. No sábado (27), também na rua Primeiro de Março, Leo Santana comandou uma multidão no bloco da Gold.

A prefeitura e os órgãos de segurança separaram a rua Primeiro de Março e avenida Presidente Antônio Carlos para os megablocos.

Além dos blocos da Gold e da Lexa, desfilam na rua Primeiro de Março o Cordão da Bola Preta, no dia 10, e o bloco da Anitta, no dia 17.