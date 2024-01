Sesc Verão 2024 em Niterói contará com shows gratuitos de Adriana Calcanhotto e banda Biquini

Vem aí um verão repleto de atividades de lazer, esportivas e culturais para toda a família. O Sesc RJ prepara uma grande programação gratuita que inclui encontros com experiências recreativas, ídolos do esporte, shows de artistas reconhecidos nacionalmente, entre outras surpresas, nos meses de janeiro e fevereiro, em 28 municípios do estado. A cidade de Niterói, na Região Metropolitana, é uma das contempladas com o Sesc Verão RJ 2024.

Na Arena Sesc Verão 2024, uma estrutura instalada ao ar livre na Praia de Icaraí, o público poderá conferir uma agenda especial de atrações, repleto de atividades esportivas, recreativas e educativas, todas com classificação livre. Na programação, shows musicais de Adriana Calcanhotto (27/01) e banda Biquini (28/01), que se apresentarão em um palco montado no espaço, sempre a partir das 18h30.

Adriana Calcanhotto | Foto: Divulgação

Outros destaques do Sesc Verão 2024 no município são as vivências esportivas, com as clínicas de vôlei com o bicampeão olímpico Giovane Gávio (27/01, às 16h), e as equipes femininas do Sesc Botafogo (27/01, às 16h) e Sesc Flamengo (28/01, às 15h:30min), Beach Tennis com o campeão mundial Guilherme Prata (28/01, às 13h) e Futmesa/futevôlei com o campeão brasileiro e vice-campeão mundial da modalidade Léo Lindoso (04/02, às 16h); assim como o Jogo das Estrelas CLÍNICA ESPORTIVA (16h) E APRESENTAÇÃO ESPORTIVA DO JOGO DAS ESTRELAS EM NITERÓI (16h45min), em 03/02, com a presença de ex-atletas da Seleção Brasileira de Futebol de Campo e outros ex-atletas renomados de grandes clubes do futebol brasileiro e mundial.

O local ainda abrigará oficinas de porta-óculos (28/01 e 04/02, das 10h30 às 17h30), com orientação sobre reaproveitamento de banner para trabalhar noções de sustentabilidade; e de acessórios de verão (27 e 28/01, e 03 e 04/02, das 10h30 às 17h30), de confecção de pulseiras e cordões com o uso de miçangas; a Eco-Exposição “Animais Marinhos” (27 e 28/01, e 03 e 04/02, das 10h30 às 17h30), que conta com réplicas gigantes de alguns animais marinhos a fim de sensibilizar sobre os impactos negativos do lixo no mar para a vida dos seres vivos; Orientações em Saúde (27 e 28/01, 03 e 04/02 das 10;30 às 17:30 h), sobre alimentação no verão com dicas de alimentos, cuidados com a pele, entre outros temas; a intervenção poética “Correio feminino com Kika Farias” (27/01, das 16h às 18h), inspirado nas dicas que a escritora Clarice Lispector escreveu em jornais, colunas femininas, a artista espalha frases inspiradoras, poemas, todos compostos por mulheres; Recreação Esportiva, jogos de salão, brinquedos e brincadeiras (27 e 28/01, 03 e 04/02, das 10h30 às 17h30)); entre tantas outras atrações para toda a família.

Com o intuito de proporcionar lazer, bem-estar e qualidade de vida aos cidadãos do estado do Rio, o tema de 2024 será "Sesc Verão é para todos!” com uma intensa programação gratuita e acessível. O projeto conta com o apoio de parceiros locais, como as prefeituras e os sindicatos do comércio a fim de promover o comércio e o desenvolvimento regional, a transformação social e o desenvolvimento humano. As atividades serão realizadas nas unidades Sesc e nas arenas montadas em praias, shopping centers, praças e parques.

“O Sesc Verão RJ é um dos eventos mais inclusivos do nosso país. O projeto fomenta o setor de turismo, estimula a economia local, gera qualidade de vida através das clínicas esportivas e já faz parte do calendário fixo de eventos do nosso estado. Somos muitos gratos pelo apoio fundamental que temos dos nossos sindicatos e da parceria com as prefeituras locais na concretização desse projeto que nos dá, a cada ano, ainda mais orgulho em ver o quanto podemos transformar a vida de pessoas através da saúde, do bem-estar, do esporte, da cultura e do lazer”, ressalta o presidente do Sistema Fecomércio RJ, Antônio Florencio de Queiroz Junior.

"A proposta do Sesc Verão em Niterói é trazer diversão e bem-estar, convidando e sensibilizando o público de todas as faixas etárias a participar, de forma gratuita, de uma programação esportiva e cultural, com atividades diversificadas e shows que acontecem na praia. A partir desta experiência, esperamos criar uma rotina de atividades físicas que gerem impactos positivos na saúde dos moradores, gerando qualidade de vida", diz o presidente do Sindilojas Niterói, Charbel Tauil.

A programação geral pode ser consultada em www.sescrio.org.br.

Sesc Verão 2024 Niterói

Dias: 27 e 28 de janeiro, e 03 e 04 de fevereiro de 2024

Local: Praia de Icaraí

Grátis

Confira, abaixo, a programação completa:

27 e 28/01, 03, 04/02 das 10:30 às 17:30h, livre – Orientações em Saúde

27/01, 28/01, 03/02 e 04/02, 10:30 às 17:30h, livre – Recreação Esportiva, jogos de salão, brinquedos e brincadeiras

27/01, a partir das 18h30, livre – Show de Adriana Calcanhotto

27/01, às 16h, livre – Clínica Esportiva com a equipe feminina de Vôlei do Sesc Botafogo

27/01, às 16h, livre – Clínica Esportiva de Vôlei com o atleta Giovane Gávio

27 e 28, às 15h, livre – Se faz sol eu faço graça. Esquetes de Verão

27 e 28/01, e 03 e 04/02, das 10h30 às 17h30, livre – Eco-Exposição “Animais Marinhos”

27 e 28/01, e 03 e 04/02, das 10h30 às 17h30, livre – Oficinas de acessórios de verão

27/01 e 03/02, das 10h às 18h, livre – Ponto de Leitura

27/01, das 16h às 18h, livre – Intervenção poética “Correio feminino com Kika Farias”

28/01, a partir das 18h30, livre – Show da banda Biquini

28/01, às 13h, livre – Clínica Esportiva de Beach Tennis com o atleta Guilherme Prata

28/01, às 15h30min, livre – Clínica Esportiva com a equipe feminina de Vôlei do Sesc Flamengo

28/01 e 04/02, das 10h30 às 17h30, livre – Oficinas de porta-óculos

27 e 28/01, 03 e 04/02, das 10h30 às 17h30, livre – Espaço com Atividades de Educação em Arte, Ciência e Tecnologia

28/01 e 04/02, das 10h às 18h, livre – Ocupação literária com a Bibliomala

03/02, das 15h às 18h, livre – Intervenção “Xilogravura e literatura” com Xilopretura

03/02, às 16h, livre – Clínica esportiva com as Estrelas

03/02, às 16h45min, livre – Jogo das Estrelas

04/02, às 16h, livre – Clínica Esportiva de Futmesa com o atleta Léo Lindoso

Cidades que recebem o Sesc Verão 2024:

Angra dos Reis

Barra Mansa

Cabo Frio

Campos dos Goytacazes

Cardoso Moreira

Casimiro de Abreu

Conceição de Macabu

Duque de Caxias

Guapimirim

Macaé

Mangaratiba

Maricá

Niterói

Nova Friburgo

Nova Iguaçu

Paraty

Petrópolis

Quissamã

Rio das Ostras

Rio de Janeiro

São Francisco do Itabapoana

São Gonçalo

São João da Barra

São João de Meriti

Teresópolis

Três Rios

Valença

Volta Redonda