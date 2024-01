Motorista do caminhão que pegou fogo na BR-101 está em estado grave

A BR-101, na altura de Manilha, foi totalmente liberada, as 18h10, desse sábado (27). A interdição começou ainda durante a madrugada, quando um caminhão de combustíveis tombou e pegou fogo na via. O motorista do caminhão, um homem de 42 anos, está internado em estado gravíssimo.

O caminhão de combustíveis tombou e começou a pegar fogo por volta das 04h da madrugada, conforme informações da Polícia Rodoviária Federal. A queda, e a liberação do líquido inflamável acarretou em diversas explosões na carreta, dificultando o resgate do motorista.

Leia também:

➢ Preso evadido do sistema prisional em São Gonçalo

➢ Carro roubado é recuperado em blitz na Ponte Rio-Niterói

Pedestres registraram explosões até nos bueiros centrais de Manilha, já que o combustível desce pelos ralos causando novas explosões.

No final da manhã, um reboque utilizado para desvirar o caminhão também pegou fogo, e novas explosões foram registradas.

Apesar do susto, não há registro de outros feridos além do motorista, que está internado no Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê, em estado gravíssimo.

Familiares do profissional já estão na unidade de saúde.