Carro roubado é recuperado em blitz na Ponte Rio-Niterói

Um carro roubado que circulava com placa clonada foi recuperado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) após a proprietária do veículo original ver o clone na frente dela.

O flagrante aconteceu na Ponte Rio-Niterói (BR-101), em Niterói, na Região Metropolitana do Rio, na tarde de sexta-feira (26).

Por volta das 14h30, a motorista seguia no sentido Niterói quando viu um carro do mesmo modelo e com placa idêntica ao dela. A mulher acionou a PRF e os veículos foram abordados por equipes da 2ª Delegacia (Niterói) na praça do pedágio.

Durante a fiscalização, os policiais constataram que o carro era clonado e possuía registro de roubo. O crime aconteceu em 25 de maio de 2022. O motorista do veículo clonado acabou detido.

A ocorrência foi encaminhada para a 76ª DP (Niterói).