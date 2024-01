Mulheres vítimas de violência farão cursos de qualificação e serão recebidas com um 'Café da Beleza'

A Secretaria Municipal de Trabalho e Renda (SMTE) promove no próximo dia 30, em Brás de Pina, cursos de qualificação para mulheres vítimas de violência e em situação de vulnerabilidade econômica, com direito a um 'Café da Beleza'. As oficinas de manicure, pedicure, designer de sobrancelhas e cílios serão realizadas entre 8h e 14h, na Rua Guaporé, 591. As inscrições para os cursos podem ser feitas até o dia 29, em https://www.even3.com.br/casa-nails-brasil400137/

Em parceria com a Casa Nails Brasil, uma organização social voltada para o atendimento de mulheres vítimas de violência, os cursos têm como objetivo ajudar as representantes do sexo feminino a superar episódio de violência e a conquistar sua independência financeira.

"Além de ações de acolhimento e proteção, temos que garantir a essas mulheres agredidas acesso ao mercado de trabalho para que elas possam conquistar sua independência financeira e manter seus filhos", defende o secretário municipal de Trabalho e Renda, Everton Gomes.

De acordo com o empreendedor social Pierre Santoro, ele e sua mulher, Bruna Queiroz, designer de unhas, resolveram investir em cursos de manicure, pedicure, depilação e designers de sobrancelhas e cílios, pois as mulheres não precisam de grandes investimentos e podem atuar por conta própria em suas casas.