Obras do Governo em São Pedro da Aldeia estão em ritmo acelerado

As obras do Governo do Estado no bairro Colina, em São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos, estão em ritmo acelerado. As intervenções fazem parte do pacote de ações, executadas pela Secretaria das Cidades, para prevenção em áreas frequentemente afetadas por fortes chuvas e outros desastres naturais. Na cidade, da Região dos Lagos, 18 ruas estão sendo totalmente revitalizadas, beneficiando 13 mil moradores. Ao todo, foram investidos mais de R$ 12 milhões no bairro.

"É muito importante que o cidadão saiba que pode contar com o Estado e que estamos nas ruas, dos municípios, trabalhando para levar bem-estar e segurança aos moradores do RJ. Essas obras são muito necessárias e vão dar mais dignidade aos cidadãos, que merecem o nosso cuidadoso olhar", ressalta o governador Cláudio Castro.

O projeto tem a parceria com a Prefeitura de São Pedro da Aldeia e a expectativa é que seja finalizado até o final do primeiro semestre. Os trabalhos se concentram em serviços de drenagem e tratamento para calçadas e meio-fios.

Até agora, 10 das 18 ruas do bairro já receberam nova pavimentação asfáltica e as melhorias já passaram pelas vias Cássia Kiss, Monteiro Lobato, Primavera, Paixão, José Vicente Mattos, Central Colina, Estrela Azul, Duque de Caxias e Travessa Horizonte.

As ruas Monte Verde e Pedreira receberam tratamento para serem asfaltadas nas próximas semanas.

"É gratificante ver a realidade desses moradores sendo mudada. Estamos investindo e trabalhando muito para garantir que eles tenham onde pisar sem precisar carregar a lama em seus pés. Nosso objetivo é levar dignidade a todas essas pessoas", frisou o secretário de Estado das Cidades, Douglas Ruas.