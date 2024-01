Defesa Civil de Maricá abre inscrição para curso de mapeamento de áreas de risco geológico

A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Proteção e Defesa Civil, abre pré-inscrição para o Curso de Percepção e Mapeamento de Áreas de Risco Geológico, que será realizado em parceria com o Serviço Geológico do Brasil (CPRM), entre os dias 19 e 22 de março, na Escola Municipal de Administração de Maricá (EMAR). A capacitação é voltada exclusivamente para profissionais de qualquer município que atuam nas áreas técnica e operacional dos órgãos de Proteção e Defesa Civil e nas ações de redução do risco de desastres geológicos locais.

O objetivo do curso é transmitir conceitos, critérios e metodologias relacionadas ao diagnóstico, mapeamento e planejamento de intervenções, visando à prevenção de desastres socioambientais, relacionados à movimentação de massa, como deslizamentos, queda de blocos e lascas, rolamentos, corrida de detritos, entre outros. A expectativa com os principais resultados são a melhoria dos sistemas de avaliação e mapeamento de riscos, previsão e alerta e também o planejamento urbano na atuação de gestão do risco de desastres.



Ao todo, serão disponibilizadas 40 vagas. A confirmação dos selecionados será divulgada na página da Secretaria de Proteção e Defesa Civil de Maricá no dia 20/02.

Para efetuar a inscrição, o candidato precisa preencher o formulário pelo link: https://bit.ly/percepcaoemapeamentosepdecmarica24.

Todos candidatos precisam estar vinculados aos órgãos do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil (SINPDEC).



Em caso de dúvidas, basta entrar em contato com a coordenação do curso pelo e-mail: cursosdcmarica@gmail.com.



Serviço



Curso de Percepção e Mapeamento de Áreas de Risco Geológico

Pré-inscrição: de 24/01 a 18/02

Confirmação dos selecionados: 20/02

Período de realização do curso: 19 a 22 de março de 2024

Horário: das 9h às 17h

Local: Escola Municipal de Administração de Maricá

Endereço: Rua Álvares de Castro 538, Centro, em frente ao prédio dos Serviços Integrados Municipal (SIM)