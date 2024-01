Plaza Niterói arrecada material escolar para estudantes em vulnerabilidade social

As férias escolares ainda não terminaram, mas a corrida por livros, cadernos e outros materiais já começou. Para ajudar numa educação de qualidade para todos, os shoppings da Allos aderiram à campanha Volta Às Aulas – uma iniciativa para arrecadar itens escolares para crianças em vulnerabilidade social. As doações podem ser feitas até o dia 9 de fevereiro.

No Plaza Niterói, o ponto de coleta foi montado em frente ao restaurante Abbraccio, no Piso 4. São aceitos itens novos como mochila, estojo, apontador, cola, borracha, lápis preto, lápis de cor, caneta, tinta guache e caderno. Não serão válidos livros didáticos, assim como materiais usados ou danificados. No Rio, a ação também acontece no Shopping Tijuca e no NorteShopping.

Campanha completa 4 anos



Reconhecendo a educação como um instrumento fundamental para a transformação social e construção de um futuro melhor, a ALLOS – maior e mais inovadora plataforma de serviços, entretenimento, lifestyle e compras da América Latina – aderiu à campanha em 2020. Os colaboradores da empresa também podem ajudar entregando suas doações nos escritórios dos shoppings.

“Nesse momento de muitas despesas para as famílias, reafirmamos o cuidado com a educação e o desenvolvimento das comunidades no nosso entorno a partir do engajamento dos nossos visitantes, lojistas e colaboradores. Essa é uma campanha que faz a diferença das crianças beneficiadas e fortalece os laços entre a comunidade local e os nossos shoppings, que seguem com o propósito de transformar momentos, inspirar e impactar positivamente a vida das pessoas”, explica a diretora de Marketing da ALLOS, Ana Paula Niemeyer.

Desde quando a campanha foi iniciada, foram arrecadados cerca de 42 mil itens. O Instituto da Criança é o responsável pelo mapeamento, validação, coleta e entrega desses materiais às diferentes instituições situadas nas comunidades próximas aos shoppings da ALLOS.