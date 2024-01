Niterói se mantém em estágio de atenção por conta da possibilidade de chuva

Durante este domingo (21), para o qual estavam previstas chuvas fortes a qualquer momento, a Prefeitura de Niterói manteve equipes de plantão, em especial da Secretaria de Conservação e Serviços Públicos (Seconser) e da Companhia de Limpeza de Niterói.

Desde as primeiras horas do dia, essas equipes realizaram a limpeza das ruas, varrição e desobstrução de bueiros com o objetivo de minimizar os impactos causados pelas chuvas. Apesar de uma forte pancada de chuva na madrugada, não foram registradas ocorrências graves, apenas alguns bolsões de água que escoaram rapidamente e queda de árvores. As equipes técnicas da Defesa Civil permanecem mobilizadas e realizando vistorias nos locais em que há sinalização de risco.

A Defesa Civil do Município informa que a cidade permanece em estágio de atenção, por conta da possibilidade de chuva moderada a forte a qualquer momento, com ocasionais rajadas de vento. As temperaturas apresentarão declínio.

Para esta segunda-feira (22), haverá céu encoberto em Niterói, com previsão de chuva fraca a moderada a qualquer momento. Os ventos serão predominantemente moderados e temperaturas estarão estáveis.

A previsão meteorológica indica a continuidade da instabilidade, podendo ocorrer volumes moderados a fortes de chuva durante todo o domingo. A orientação da Prefeitura de Niterói é de que as pessoas sigam atentas aos alertas da Defesa Civil através das mídias sociais, SMS 40199, grupos de WhatsApp e pelo aplicativo ALERTA DCNIT. Em caso de emergência, devem acionar a Defesa Civil através dos telefones 199 ou 2620-0199.