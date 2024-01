PM apreende 47 armas brancas em megabloco no Rio

A Polícia Militar apreendeu, no último sábado (20), 47 armas brancas nos pontos de revista do megabloco Carrossel das Emoções, que desfilou no período da manhã, no Centro do Rio.

Segundo a corporação, foram encontrados facas, tesouras, estiletes e outros objetos. A lista também inclui lâmina de barbear, uma lata de linha de pipa, um cano de tamanho médio e dois cabos de vassoura. Para os megablocos deste fim de semana, 1.400 policiais foram escalados no esquema de segurança.

Neste domingo (21), a grande atração das ruas foi o bloco Chá da Alice, no Centro do Rio, com a presença inédita da cantora Daniela Mercury.