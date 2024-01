Rio está entre estados em alerta de perigo para tempestade neste sábado (21)

O Rio de Janeiro está entre os 11 estados incluídos no "alerta laranja" de tempestade do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para este sábado (20). De acordo com a lista emitida pelo Instituto nesta tarde, o final do dia e o início do domingo (21) pode ter altos níveis de chuva em diferentes regiões do país.

O alerta laranja significa "perigo"; em casos de perigo potencial (mais fraco), o alerta é amarelo e, em casos de grande perigo, o alerta é vermelho. Apesar dos riscos no estado, a expectativa é que em São Gonçalo e Niterói as chuvas não sejam tão intensas quanto em outras regiões do Rio.

De acordo com o alerta do Inmet, o risco de tempestades fortes no estado é maior na Região Oeste, próximos às serras. A expectativa é que, por lá, as chuvas se intensifiquem também no domingo (21). Neste sábado (20), a região mais afetada pela chuva pode ser a faixa leste de São Paulo e áreas do litoral, onde a precipitação pluviométrica poderá chegar a níveis de até a 100 mm.

Além de RJ e SP, os demais estados listados no alerta laranja do Inmet são Santa Catarina (norte), Paraná (todo estado), Mato Grosso do Sul (sul); Minas Gerais (regiões sul, central e leste); Espírito Santo (região oeste); Mato Grosso (região noroeste); Amazonas (regiões sul, leste e oeste); Rondônia (região nordeste) e Pará (região sudoeste).

Em São Gonçalo, as chuvas devem tomar o domingo (21). Segundo o portal Climatempo, a previsão é de chuvas ao longo de todo o dia no município, com probabilidade de 80mm de precipitação. Já em Niterói, as chuvas de domingo devem chegar lá pelo fim da tarde, também com previsão de 80mm de precipitação.