Prefeitura realiza ações preventivas para as chuvas

A Prefeitura de São Gonçalo segue trabalhando em todo o município para minimizar os impactos das chuvas de verão sobre a cidade. Nesta sexta-feira (19), a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e a Subsecretaria de Defesa Civil tiveram ações pelo município.

Com a previsão de grande volume de chuvas para este fim de semana, a Subsecretaria de Defesa Civil, de forma integrada com a Secretaria de Assistência Social e a Secretaria de Educação, abriu quatro pontos de apoio na cidade às 14 horas.



“Realizamos a abertura dos pontos de apoio de forma preventiva, em regiões que já tem um histórico de ocorrências, para que a população possa ser acolhida e atendida de forma segura. A Prefeitura se mobilizou e está de prontidão, para que essas pessoas que residem em áreas de risco possam de fato ter um abrigo seguro em caso de necessidade”, destacou o subsecretário de Defesa Civil, Major Felipe Assunção.

Leia também

➢ São Gonçalo vai abrir mais um centro de atendimento veterinário

➢ Criança de 3 anos é encontrada morta dentro de carro no Rio

Os quatro pontos de apoio estão operando em diferentes locais da cidade: Jardim Catarina, na Escola Municipal Professora Aída Vieira De Souza; Salgueiro , na Quadra do Salgueiro ; Engenho Pequeno, na Escola Municipal Professora Maria Amélia Areas Ferreira; Porto Novo, Escola Municipal Doutor Armando Leão Ferreira.



Gabinete de crise



A decisão sobre a abertura preventiva dos pontos de apoio aconteceu na última quinta-feira (18), após reunião do prefeito Capitão Nelson e secretários da cidade, após previsão de grande volume de chuvas para o fim de semana. Os pontos de apoio estarão abertos desta sexta-feira (19), até domingo (21).



Na manhã desta sexta-feira (19) a Secretaria de Meio Ambiente, através de uma parceria com o Governo do Estado do Rio de Janeiro, através do Instituto Estadual do Ambiente, realizou limpeza em um trecho do Rio Brandoas, no bairro Neves. Uma escavadeira foi utilizada no trabalho de desobstrução do espelho d’água, a fim de restabelecer a capacidade de absorver e dar fluidez às águas das chuvas.