São Gonçalo vai abrir mais um centro de atendimento veterinário

Na véspera de ser inaugurado, o novo Centro de Atendimento Veterinário Municipal (Cavem), em Alcântara, está recebendo os ajustes finais: retoques de pintura, limpeza, organização e instalação de equipamentos. A unidade será inaugurada nesta sexta-feira (19), às 9h; e inicia o atendimento à população para consultas e agendamentos de cirurgias na próxima segunda-feira (22).

A unidade conta com um centro cirúrgico e dois consultórios para as consultas ambulatoriais, além de recepção, setor administrativo, banheiros, sala de esterilização, sala de preparo das cirurgias de castrações, pós-operatório, copa e almoxarifado para os insumos e material de limpeza. As obras de reforma e adequação que foram realizadas no espaço seguem todas as normas do Conselho de Medicina Veterinária.

O Cavem de Alcântara vai realizar castrações de cães e gatos, consultas de casos de baixa complexidade, além de aplicar a vacinação antirrábica animal, fazer curativos e aplicar medicações injetáveis. Ele irá somar ao Cavem Mutuá, além de facilitar o acesso dos moradores dos bairros adjacentes à Alcântara.

As castrações do local também serão agendadas pelo aplicativo Colab (https://onelink.to/colabapp), como já acontece com o Cavem Mutuá. Os demais serviços serão realizados com distribuição de senhas ou por vez de chegada, no caso da vacinação. O Cavem Alcântara fica na Rua Arthur Silva, 91, Alcântara (ao lado do Colégio Nossa Senhora da Paz) e vai funcionar de segunda a sexta, das 8h às 16h30.

Agendamentos – Como a data de abertura de agendamento para as castrações através do Colab será só no próximo dia 30 de janeiro, a nova unidade iniciará as marcações presencialmente na próxima semana. Serão distribuídas 30 senhas nos dias 22 e 24 de janeiro, a partir das 8h, para os agendamentos das castrações. Vale lembrar que o agendamento presencialmente só irá acontecer nesta primeira semana de funcionamento.

Após a abertura dos agendamentos pelo aplicativo Colab, no dia 30 de janeiro, a unidade disponibilizará um dia da semana para os agendamentos das pessoas que não têm acesso à internet e necessitam da marcação presencialmente. Neste caso, serão oferecidas 25 vagas. A aplicação da vacina antirrábica será iniciada a partir do dia 29 de janeiro.

No dia 22 de janeiro, as consultas ambulatoriais já estarão disponíveis por ordem de chegada. Serão 14 consultas por turno, totalizando 28 consultas por dia, sempre de segunda à sexta. Para o primeiro turno, os tutores devem chegar até 8h. Para o turno da tarde, devem chegar entre 12h e 13h30.

As cirurgias estão disponíveis para cães e gatos (machos e fêmeas). Para a realização do cadastro é necessário ser morador de São Gonçalo, ter mais de 18 anos, apresentar CPF, identidade e comprovante de residência.

Cada morador tem direito a cadastrar um animal por CPF por mês. Os animais devem ter de seis meses a sete anos. Para os cães, o peso mínimo é de 5 quilos e o máximo é de 25 quilos. Não é realizada a cirurgia em animais braquicefálicos e de raças pequenas como pinscher, yorkshire e chihuahua.

Colab – A pré-marcação para as castrações no Cavem Alcântara através do Colab (https://onelink.to/colabapp) começa no dia 30 de janeiro. Serão oferecidas 168 vagas – 84 agendamentos por semana.