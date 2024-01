Restaurante com comida podre é interditado no Rio; confira vídeo

Um restaurante que funcionava sem atender a condições de higiene básica foi fechado na tarde desta quarta-feira (17/01), durante uma ação da Delegacia do Consumidor (DECON) no Méier, Zona Norte do Rio. No espaço, foram encontrados de 100 kg de comida armazenados e manuseados sem as devidas condições de higiene, além de alimentos estragados.

O local foi descoberto pelos policiais da DECON por meio de denúncias anônimas, recebidas através do programa Disque Denúncia. Com o apoio de peritos do Instituto de Criminalística Carlos Éboli (ICCE), os agentes foram até o estabelecimento, que fica na Rua Grauben Barbosa, para fiscalização.

Ao chegarem lá, encontraram dezenas de produtos destinados ao consumo dos clientes com a data de validade expirada ou armazenados com sujeira. Durante buscas no local, foi constatado que 100 kg de comida estavam impróprios para consumo e precisariam ser descartados. Confira um registro da ação:







De acordo com os agentes, o restaurante tinha "uma rotina de manipulação e armazenamento de alimentos sem condições mínimas de higiene". Por conta disso, o gerente do estabelecimento foi preso e levado para a DECON. Lá, ele foi autuado em flagrante, acusado de crime contra as relações de consumo. Caso condenado, ele pode ser sentenciado a uma pena de 2 a 5 anos de detenção.