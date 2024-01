Barraqueiros são multados por venda ilegal de bebidas em garrafa de vidro

Prefeitura do Rio aplica multas em barraqueiros por venda ilegal de bebidas em garrafa de vidro - Foto: Divulgação

Prefeitura do Rio aplica multas em barraqueiros por venda ilegal de bebidas em garrafa de vidro - Foto: Divulgação

A Prefeitura do Rio, por meio da Secretaria de Ordem Pública e Subprefeitura da Barra, Recreio e Vargens, apreenderam 82 cadeiras, 36 guarda-sóis e 22 mesas de barraqueiros que estavam loteando ilegalmente a praia da Barra da Tijuca durante operação de ordenamento nesta quarta-feira, dia 17. Ao todo foram aplicadas três multas para ambulantes em ponto fixo que estavam cometendo essa irregularidade e mais três infrações por estarem comercializando bebidas em garrafa de vidro. Além disso, 43 garrafas de vidro foram retidas, mais espreguiçadeiras, uma carroça de pipoca e um carrinho de mercado.

"Nós atuamos nas areias de praia para combater o uso irregular do espaço público e não vamos aceitar que os barraqueiros façam o loteamento das areias pois este espaço é da população e dos turistas. A regra é clara, conforme os clientes vão chegando o ambulante oferece a barraca ou a cadeira, mas sem a presença deles essa prática é ilegal. Vamos dar continuidade nessas ações, assim como nas ações de ordenamento urbano para combater qualquer tipo de irregularidade durante todo o verão.", enfatiza o secretário de Ordem Pública, Brenno Carnevale.



Os agentes também inspecionaram as escolinhas de vôlei e ordenaram o calçadão.

"Com a chegada do verão e o aumento de frequentadores nas praias da nossa região, vamos intensificar as ações na orla, para recuperar e organizar espaços públicos utilizados de forma irregular. Vale lembrar que o respeito às normas de venda de alimentos em pontos fixos e ambulantes bem como o aluguel de cadeiras e barracas, torna a rotina dos moradores e visitantes mais fácil e organizada.”, afirmou Raphael Lima, subprefeito da Barra, Recreio e Vargens.



Também participaram da operação de ordenamento agentes da Guarda Municipal e Polícia Militar.