Acidente deixa três mortos na Dutra

Um engavetamento entre um carro e três carretas deixou três mortos e duas pessoas feridas, na noite da última segunda-feira (15). A colisão aconteceu na Vila Maria, na Zona Norte de São Paulo. O acidente ocorreu na altura do quilômetro 230 da pista expressa da Rodovia Presidente Dutra, que vai sentido Rio de Janeiro.

Entre as vítimas, o Corpo de Bombeiros constatou no local, o óbito de um homem de 60 anos, um adolescente de 17 e uma criança de 8 anos. Todos estavam no interior do veículo de passeio. As mortes foram confirmadas por um médico da Unidade de Suporte Avançado (USA).

Leia mais:

Afetados pela chuva no RJ terão Bolsa Família antecipado

Jovens são indiciadas por crime de racismo através de vídeo com ofensas no TikTok

Além das três vítimas, duas pessoas ficaram feridas. Um homem de 40 anos e uma mulher de 35. Os dois foram encaminhados ao Hospital Geral de Guarulhos, de acordo com a CCR, a concessionária que administra a rodovia.



De acordo com a empresa, que também atuou na ocorrência, o estado de saúde das duas vítimas era "moderado". Oito viaturas do Corpo de Bombeiros foram mobilizadas até o local para ajudar no resgate.

Nas imagens divulgadas pela guarnição, é possível ver o veículo de passeio prensado entre a parte dianteira da carreta que seguia por trás e a traseira da carreta que estava à frente. Os registros mostram que o carro ficou completamente destruído.

Em razão do acidente, o tráfego da pista expressa precisou ser desviado para a pista marginal no quilômetro 231,4.