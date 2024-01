Moradores sofrem com falta d’água na Comunidade da Torre, em SG

Moradores da Comunidade da Torre, situada no Rocha, em São Gonçalo, estão há cerca de 4 meses sem fornecimento de água. Segundo os residentes, as contas estão sendo pagas em dia, mas o serviço de abastecimento não tem sido realizado. A realidade no local é de caixa d’água vazia e torneira seca.

A situação começou a se alastrar na troca das companhias de distribuição de água. Com a saída da Cedae e a entrada da empresa Águas do Rio, a dinâmica na distribuição foi alterada. Antes, a bomba que permitia o abastecimento para toda a comunidade era ligada de segunda a terça, quarta a quinta e de sexta a sábado. Após assumir os serviços, a distribuidora atual liga a bomba nos dias segunda, terça e quarta, o que impede a distribuição de água para toda a região.

‘’Os problemas começaram quando a empresa Águas do Rio assumiu a distribuição. A instalação de hidrômetros não acompanhou as obras necessárias nos antigos canos da Cedae para aguentar a pressão da água. Depois que eles começaram a colocar os hidrômetros e começaram a cobrar os moradores, diminuíram a pressão da água, até por conta dos vazamentos porque os canos não aguentavam. A situação está insustentável”, denunciou o morador Helio Fabiano.



Conforme explica o autônomo e morador da região, a água não tem pressão o suficiente para chegar em todas as localidades da comunidade: "Colocaram pra cair segunda, terça e quarta, ou seja, segunda, terça e quarta cai água, uma água fraca, uma água sem força, não sobe até lá em cima, na parte alta da comunidade onde está sendo mais afetado"’, confirmou.

A interrupção no fornecimento da água, fez com que os moradores fossem atrás das próprias alternativas. "’O morro está todo sem água. Para se ter uma ideia, passamos o Natal sem água. Eu tenho áudio aqui de pessoas que estão pegando água da chuva para tomar banho. Existem crianças lá em cima que são ‘especiais’. Tem duas ou três crianças ‘especiais’ lá em cima e é uma situação difícil porque eles nunca conseguem resolver" , relatou.





Em um vídeo, o morador Wagner Alves Ribeiro gravou a realidade da sua casa. Na gravação, ele abre uma das torneiras e mostra a falta de água: "Wagner da casa 161, da Rua Murilo Fontana 161. Ai ó, a torneira aberta e não cai um pingo de água. Abri, fechei, torneira que vem direto da rua, não cai nada", falou no fundo.

Além da falta de abastecimento, os moradores pedem pela inserção dos hidrômetros nos canos de fornecimento, mas relatam que os agentes alegaram não terem achado o cano para a realização do serviço.

Questionada, a Águas do Rio respondeu que o problema foi identificado e está sendo resolvido.

''A Águas do Rio informa que, após vistoria, identificou um problema no sistema de bombeamento responsável pelo abastecimento de água da região. A concessionária ressalta que equipes técnicas já estão atuando no reparo do equipamento para restabelecer o fornecimento de água o quanto antes.

Em relação às áreas que não possuem rede de abastecimento, a empresa esclarece que estão sendo realizados estudos na região para avançar com os serviços e levar melhoria do abastecimento para os moradores.''