Seeduc prorroga prazo de confirmação de matrícula para escolas afetadas pelas chuvas

Escolas do Rio estão servindo de abrigo para pessoas afetadas pela chuva - Foto: Ellan Lustosa/Prefeitura do Rio de Janeiro

Escolas do Rio estão servindo de abrigo para pessoas afetadas pela chuva - Foto: Ellan Lustosa/Prefeitura do Rio de Janeiro

Diversas escolas da rede estadual foram afetadas pelas fortes chuvas que assolaram o estado do Rio de Janeiro neste fim de semana. Algumas unidades sofreram com problemas decorrentes do temporal, como enchentes, e outras estão servindo de abrigo para os desalojados e desabrigados. Por causa disso, a Secretaria de Estado de Educação (Seeduc-RJ) prorrogou o prazo de confirmação de matrícula para estas escolas, excepcionalmente, até o dia 24 de janeiro de 2024.

Os candidatos que fizeram a renovação da matrícula não precisam ir à unidade escolar para fazer a confirmação. Já os candidatos (maiores de 18 anos) ou seus responsáveis (para menores de idade), que se inscreveram na Primeira Fase da Matrícula, devem confirmar a matrícula na escola, com o risco de perder a vaga se não for feita esta confirmação.

Leia também:

Homem luta há dois anos por benefício do INSS após sofrer queda

Moradores de N. Iguaçu criam tumulto em unidade do Cras por ajuda após enchentes



Com a determinação para as escolas afetadas pelo temporal, no período de 16 a 24 de janeiro, os candidatos (maiores de 18 anos) e/ou responsáveis legais (dos alunos menores de idade), alocados na primeira fase de matrícula, devem comparecer às unidades para confirmarem sua inscrição, com toda a documentação necessária.

Segue abaixo a lista de escolas que tiveram o prazo de confirmação prorrogado:

Escolas pontos de apoio:

- Colégio Estadual Milton Campos, em Nova Iguaçu;

- Colégio Estadual Maria Justiniano Fernandes, em Nova Iguaçu;

- Colégio Estadual Santo Antônio da Pádua, em Nova Iguaçu;

- Colégio Estadual Comendador Soares, em Nova Iguaçu;

- Ciep 026 São Vicente de Paula, em Nova Iguaçu;

- Ciep 089 Graciliano Ramos, em Duque de Caxias;

- Ciep 348 Eugênia Moreira, em Duque de Caxias;

- Escola Estadual Assis Chateaubriand, em Duque de Caxias;

- Ciep 377 Carmem da Silva, em Belford Roxo;

- Ciep 399 Jean Baptiste Debret, em São João de Meriti;

- Colégio Estadual Acari, em Acari;

- Ciep 418 Antônio Carlos Bernardes – Mussum, em Ricardo de Albuquerque

Escolas afetadas pelo temporal:

- Colégio Estadual Jornalista Barbosa Lima Sobrinho, em Belford Roxo;

- Ciep 377 Carmem da Silva, em Belford Roxo;

- Ciep 316 General Ladário Pereira Telles, em Belford Roxo;

- Colégio Estadual Paulinho Barbosa, em Belford Roxo;

- Ciep 037 Ernesto Guevara, em Belford Roxo;

- Colégio Estadual Nova Alvorada, em Belford Roxo;

- Ciep 210 Mário Alves de Souza Vieira, em Belford Roxo;

- Ciep 404 Clarice Lispector, em Duque de Caxias;

- Colégio Estadual Armando Dias, em Japeri;

- Colégio Estadual Professor Ubiratan Reis Barbosa, em Nilópolis;

- Colégio Estadual Antônio da Silva, em Nova Iguaçu;

- Ciep 025 Getúlio Soares Rodrigues, em Nova Iguaçu;

- Ciep 167 Jardim Paraíso, em Nova Iguaçu;

- Ciep 390 Chão de Estrelas, em Nova Iguaçu;

- Colégio Estadual Professora Sandra Maria Santos de Sousa, em São João de Meriti;

- Colégio Estadual Professora Francisca Jeremias da Silveira Menezes, em São João de Meriti;

- Colégio Estadual Professor Murilo Braga, em São João de Meriti;

- Colégio Estadual Hilton Gama, em São João de Meriti;

- Ciep 440 Major Joaquim de Azevedo Coutinho, em São Gonçalo;

- Colégio Estadual Vila Guarani, em São Gonçalo;

- Colégio Estadual Jornalista Rodolfo Fernandes, na Pavuna;

- Colégio Estadual Conde Afonso Celso, em Bento Ribeiro;