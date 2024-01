Jacarés são vistos durante temporal na Zona Norte do Rio

Jacarés foram flagrados nas ruas inundadas de Acari, na Zona Norte do Rio, após o temporal que atingiu a região no último domingo (14). Com o transbordo do Rio Acari, os répteis começaram a aparecer. Imagens dos animais capturados por moradores circulam nas redes sociais.

Em meio ao clima de caos e perdas de bens materiais, vivenciado por parte dos moradores que viram a água invadir suas casas, na rede social X (antigo Twitter), imagens de um jacaré capturado pelos residentes dividiu opiniões. ‘’Os moradores devem ter cuidado, para evitar serem comidos’’, lamentou uma usuária.

‘’Caraca, que absurdo fazer isso com o animal. Eles não tem culpa de o habitat deles estar povoado por humanos. Eles apenas entendem que uma enchente poderia favorecer a mudança deles para um outro espaço, já que esse bicho não é de andar por grandes distâncias.’’, defendeu o animal, um outro usuário.





Na gravação, feita por uma moradora, ela diz ‘’Caraca, eles conseguiram pegar um jacaré, que bichão, olha o tamanho.’’, falou.

Em razão do transbordo do rio, a região próxima à estação da Linha 2 do Metrô foi afetada. Conforme a concessionária, as estações Pavuna, Engenheiro Rubens Paiva, Acari, Fazenda Botafogo e Coelho Neto estão temporariamente fechadas.