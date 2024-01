Maricá entra em estágio de alerta máximo por conta das fortes chuvas

Maricá entrou em estágio de alerta máximo às 3h deste domingo devido à atuação e deslocamento de uma área de baixa pressão atmosférica que influenciam as condições de tempo no município desde a noite de sábado (13/01). As equipes da Secretaria de Proteção e Defesa Civil estão de prontidão e atuando nas ruas para atender as solicitações de emergência, em auxílio à população. O Centro de Operações de Maricá (Comar) permanece monitorando toda a cidade para agilizar as ações e minimizar os impactos causados ao município.

O índice pluviométrico por distrito nas últimas 12 horas chegou a 140 mm em Itaipuaçu; 102 mm em Guaratiba; 90 mm no Espraiado; 45,83mm em Itapeba e 9,14mm em Inoã.

"Nossas equipes estão durante toda a noite de ontem e nesta madrugada no atendimento de ocorrências em todos os distritos. Tivemos um acumulado bastante considerável que nos elevou para o alerta máximo. Todas as equipes estão de prontidão nas ruas atendendo às ocorrências. Se você fez contato com a Defesa Civil, aguarde que receberá uma visita do nosso agente para fazer a vistoria e o remanajamento da sua residência", disse o secretário de Proteção e Defesa Civil de Maricá, Fabrício Bittencourt.

A previsão do tempo para este domingo (14/01) é de céu nublado a parcialmente nublado, com chuva fraca a moderada pela manhã. Os ventos estarão com intensidade fraca a moderada. A temperatura mínima prevista é de 23°C e a máxima de 30°C.

As equipes da Defesa Civil permanecem de prontidão 24 horas no centro operacional e podem ser acionadas pelo telefone de WhatsApp (21) 98294-3235.